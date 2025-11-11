CALENDRIER-La guerre commerciale entre Trump et la Chine en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Liz Lee et Shi Bu

Le président américain Donald Trump a ciblé son principal rival économique, la Chine, avec une cascade de droits de douane sur des importations d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, alors qu'il tente de réduire le déficit commercial, de rapatrier les usines perdues et de paralyser le commerce du fentanyl.

Voici les principaux événements survenus cette année dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, dans l'ordre chronologique inverse:

11 novembre - La Chine déclare qu'elle continuera à élargir l'accès et les possibilités d'investissement pour les entreprises américaines , en particulier dans le secteur des services.

10 novembre - La Chine suspend pour un an les droits portuaires prélevés sur les navires liés aux États-Unis, ainsi que les sanctions contre les filiales américaines du constructeur naval sud-coréen Hanwha Ocean, après queWashington a suspendu les mesures punitives résultant de ses enquêtes au titre de l'article 301 sur les secteurs maritime, logistique et de la construction navale en Chine. La Chine ajuste son catalogue de produits chimiques précurseurs de drogues et exigera des licences d'exportation pour certains produits chimiques vers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Selon certaines sources, le directeur du FBI s'est rendu en Chine pour discuter de fentanyl et de questions liées à l'application de la loi.

9 novembre - La Chine suspend l'interdiction des exportations de gallium, de germanium et d'antimoine vers les États-Unis, bien que ces métaux restent inscrits sur une liste de contrôle des exportations à double usage exigeant des expéditeurs qu'ils obtiennent des licences de Pékin.

7 novembre - La Chine suspend les mesures de contrôle des exportations qu'elle avait imposées le 9 octobre, y compris les restrictions étendues à certains matériaux à base de terres rares et aux équipements, aux matériaux pour batteries au lithium et aux matériaux super-durs. Pékin a également commencé à mettre en place un nouveau régime de licences pour les terres rares , ce qui pourrait accélérer les expéditions, selon des initiés de l'industrie. La Chine déclare qu'elle rétablira les licences d'importation de soja pour trois entreprises américaines et qu'elle lèvera la suspension des importations de grumes américaines à partir du 10 novembre.

6 novembre - La Chine commence à acheter modestement des produits agricoles américains, dont deux cargaisons de blé et une cargaison de sorgho . La société chinoise COFCO organise une cérémonie de signature d'un contrat d'achat de soja , indique une association d'entreprises agricoles sans fournir de détails.

5 novembre - Pékin suspend les tarifs de rétorsion sur les importations américaines à partir du 10 novembre, y compris les droits sur les produits agricoles allant jusqu'à 15 %, mais maintient des prélèvements de 10 % pour contrer les tarifs du "Jour de la libération" de Trump. Les importations de soja américain sont toujours soumises à des droits de douane de 13 %, mais la Chine abandonne les restrictions sur certaines importations de fibres optiques américaines et assouplit les mesures sur les entités américaines.

30 octobre - Les États-Unis et la Chine concluent une nouvelle trêve commerciale après des discussions en Corée du Sud entre Trump et le président chinois Xi Jinping. Trump accepte de réduire les droits de douane en échange de Pékin la répression du commerce illicite de fentanyl, la reprise des achats de soja américain et la suspension des contrôles sur les exportations de terres rares.

Selon Pékin, les États-Unis se sont également engagés à retarder d'un an leur projet d'interdire aux entreprises chinoises l'accès à leurs technologies.

25-26 octobre - Les pourparlers en Malaisie aboutissent à un cadre d'accord commercial sur lequel les dirigeants des deux pays devront se prononcer après que le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant pour le commerce Jamieson Greer aient rencontré le vice-premier ministre chinois He Lifeng et le principal négociateur commercial Li Chenggang.

17 octobre - Le Département d'Etat américain qualifie les sanctions chinoises contre Hanwha Ocean de "coercitives" , sapant les liens entre Washington et Séoul.

15-16 octobre - Greer et Bessent critiquent l'extension des contrôles sur les exportations de terres rares de la Chine, qui constitue une menace pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Bessent promet de chercher à renforcer le contrôle des secteurs stratégiques pour contrer la Chine. Tim Cook, directeur général d'Apple, promet de stimuler les investissements en Chine .

14 octobre - Les deux pays commencent à percevoir des droits portuaires supplémentaires sur les navires de l'autre partie, mais la Chine exempte les navires qu'elle a construits. Elle sanctionne cinq unités de Hanwha Ocean liées aux États-Unis, les considérant comme des menaces pour sa sécurité et sa souveraineté.

12-13 octobre - La Chine qualifie d'hypocrites les nouveaux tarifs douaniers américains , mais M. Bessent affirme que les plans pour la rencontre Trump-Xi restent sur la bonne voie .

10 octobre - Trump dévoile des prélèvements supplémentaires de 100 % sur les importations en provenance de Chine, et de nouveaux contrôles à l'exportation sur "tous les logiciels critiques", à partir du 1er novembre, tout en menaçant de contrôler les exportations de pièces d'avion Boeing en réponse aux limites imposées par la Chine sur les exportations de terres rares. Il n'y a aucune raison de rencontrer Xi, dit Trump, mais il n'annule pas ses projets. La Chine lance une enquête concurrence sur le fabricant américain de puces Qualcomm à propos de l'achat du concepteur de puces israélien Autotalks. La Chine impose des taxes portuaires aux navires liés aux États-Unis à partir du 14 octobre, en réponse aux taxes américaines similaires imposées aux navires liés à la Chine.

9 octobre - La Chine élargit les contrôles à l'exportation sur les terres rares à partir du 8 novembre, pour couvrir cinq autres éléments moyens à lourds et renforce la surveillance des utilisateurs de semi-conducteurs, resserrant ainsi son emprise et sa domination sur les minerais essentiels. Les États-Unis envisagent d'interdire aux compagnies aériennes chinoises de survoler la Russie sur les routes américaines, car elles sont désavantageuses pour les transporteurs américains.

1er octobre - Le soja sera le sujet principal de la rencontre avec Xi, selon Trump, qui considère que la forte réduction des achats américains de graines oléagineuses par la Chine est une tactique de transactions.

30 septembre - Selon M. Greer, les droits de douane d'environ 55 % sur les importations chinoises constituent un "bon" statu quo, mais les États-Unis souhaiteraient une plus grande libéralisation des échanges.

24 septembre - Selon M. Bessent, les produits chimiques, les moteurs d'avion et les pièces détachées offrent aux États-Unis un levier important dans les négociations avec la Chine.

21 septembre - Les législateurs américains en visite disent au premier ministre Li Qiang que la Chine et les États-Unis doivent intensifier leur engagement.

19 septembre - Trump et Xi s'appellent par téléphone et déclarent avoir progressé sur un pacte TikTok et avoir convenu de se rencontrer pour discuter du commerce, des drogues illicites et de la guerre en Ukraine. La Chine accueille favorablement les discussions commerciales sur TikTok.

15 septembre - Les deux parties concluent un accord-cadre pour que TikTok passe sous contrôle américain, alors que les États-Unis s'engagent à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les produits chinois en raison des importations de pétrole russe, à moins que les taxes européennes ne passent en premier.

14 septembre - Quatrième cycle de négociations à Madrid, sous la direction de M. Bessent et de M. He (Chine), pour discuter du commerce et de la date limite de cession de TikTok, fixée au 17 septembre.

11 août - Les deux pays prolongent la trêve tarifaire de 90 jours.

10 août - La trêve commerciale devant expirer le 12 août, M. Trump exhorte la Chine à quadrupler les achats de soja américain.

8 août - Les États-Unis reviennent sur l'interdiction d'avril et commencent à délivrer des licences à Nvidia pour l'exportation de puces AI H20 vers la Chine, dans le cadre des négociations sur les terres rares.

28-29 juillet - Les responsables américains et chinois conviennent de demander une prolongation de la trêve tarifaire de 90 jours à l'issue de deux jours de négociations à Stockholm, sans toutefois parvenir à des avancées majeures.

27 juin - M. Bessent déclare que les deux parties ont résolu les problèmes concernant les minéraux de terres rares et les aimants destinés aux États-Unis.

9-12 juin - Un accord-cadre est conclu à Londres lors du cycle de négociations , tandis que certains producteurs chinois d'aimants à base de terres rares commencent à recevoir des licences d'exportation. Trump déclare qu'une trêve commerciale est de nouveau sur la bonne voie.

5 juin - Xi et Trump se téléphonent pendant une heure.

31 mai - Trump affirme que la Chine a violé l'accord de Genève visant à réduire mutuellement les droits de douane et à assouplir les restrictions sur les exportations de minéraux essentiels. La Chine rejette cette affirmation, accusant les États-Unis d'imposer des restrictions "discriminatoires".

28-29 mai - Les États-Unis menacent de révoquer les visas des étudiants chinois, tout en ordonnant à certaines entreprises de cesser d'expédier certains produits vers la Chine.

10-12 mai - Le premier cycle de négociations commerciales à Genève accepte une pause de 90 jours sur les droits de douane, réduisant les droits de douane américains sur les produits chinois de 145 % à 30 %, tandis que la Chine réduit ses droits de douane de 125 % à 10 %. La Chine abandonne également les mesures non tarifaires adoptées depuis le 2 avril.

15 avril - Le fabricant de puces Nvidia déclare que des fonctionnaires américains lui ont dit que les ventes de la puce H20 en Chine nécessiteraient une licence d'exportation.

11 avril - La Chine augmente également les taxes à 125 % sur les importations américaines, qualifie la stratégie tarifaire de M. Trump de "plaisanterie" et signale qu'elle ignorera tout autre "jeu de chiffres avec des droits de douane" de la part des États-Unis.

9 avril - La Chine porte ses droits de douane à 84 % sur les importations américaines, frappe 12 entreprises américaines de contrôles interdisant les exportations de biens à double usage et en désigne six autres comme "entités non fiables". Les États-Unis augmentent encore les droits de douane sur les importations chinoises, qui passent de 84 % à 125 %. La Chine déconseille à ses citoyens de se rendre aux États-Unis.

8 avril - Les États-Unis portent de 34 % à 84 % les droits de douane sur toutes les importations chinoises.

4 avril - La Chine fixe des droits de douane de rétorsion de 34 % sur toutes les importations américaines à partir du 10 avril et impose des restrictions à l'exportation de certaines terres rares, ainsi que des limites à une trentaine d'organismes américains dans les domaines liés à la défense.

2 avril - M. Trump dévoile des droits de douane de base de 10 % pour le "Jour de la libération" sur toutes les importations et des droits de douane encore plus élevés sur les produits de certains pays, avec un prélèvement de 34 % sur la Chine, à partir du 9 avril. Les États-Unis suppriment l'accès en franchise de droits à partir du 2 mai pour les envois de faible valeur en provenance de Chine et de Hong Kong.

3-4 mars - Les États-Unis doublent les droits de douane sur le fentanyl en les portant à 20 % sur toutes les importations chinoises à partir du 4 mars. La Chine riposte en imposant des droits de douane de 10 à 15 % sur l'agriculture américaine, frappant 21 milliards de dollars d'exportations et imposant des restrictions à l'exportation et à l'investissement à 25 entreprises américaines

4 février - La Chine répond par des mesures visant les entreprises américaines, ainsi que par des prélèvements de 15 % sur le charbon et le GNL américains et de 10 % sur le pétrole brut et certaines automobiles à partir du 10 février. Il limite les exportations de cinq métaux essentiels à la défense et à l'énergie propre.

1er février - Trump impose des droits de douane punitifs de 10 % sur les marchandises en provenance de Chine, ainsi que des droits de 25 % sur le Mexique et le Canada, afin de faire pression sur le fentanyl et les immigrants illégaux qui affluent aux États-Unis.