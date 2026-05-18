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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 07:14

date société événement
18/05/2026 Bigben Interactive Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Freelance.com Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Nacon Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Sirius Media (ex: Metadvertise) Résultats annuels (Après clôture)
19/05/2026 74Software Assemblée générale annuelle
Aquila Assemblée générale annuelle (10:30)
Aramis Group Résultats du 1er semestre
Aurea Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Bureau Veritas Assemblée générale annuelle
Coface Assemblée générale annuelle
Enensys Technologies Assemblée générale annuelle
Euronext Résultats du 1er trimestre
Flutter Entertainment PLC Résultats du 1er trimestre
GenSight Biologics Assemblée générale annuelle
Home Depot
Maurel Et Prom Assemblée générale annuelle (10:00)
Metavisio Assemblée générale annuelle (11:00)
Nrj Group Assemblée générale annuelle
Orange Assemblée générale annuelle (15:00)
20/05/2026 Actia Group Chiffre d'affaires 1er trimestre (07:00)
Atland Assemblée générale annuelle
Bic Assemblée générale annuelle
Burelle Assemblée générale annuelle
CapGemini Assemblée générale annuelle
Cofidur Assemblée générale annuelle
Credit Agricole Assemblée générale annuelle
Dassault Systemes Assemblée générale annuelle
Elior Group Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Euronext Assemblée générale annuelle
Fonciere Inea Assemblée générale annuelle
Icape Holding Assemblée générale annuelle
IDI Assemblée générale annuelle
Ipsos Assemblée générale annuelle
It Link Chiffre d'affaires 1er trimestre
Lebon Assemblée générale annuelle
Parrot Chiffre d'affaires 1er trimestre
Peugeot Invest Assemblée générale annuelle (09:30)
Plast. Val de Loire Chiffre d'affaires 1er semestre
Sopra Steria Group Assemblée générale annuelle (14:30)
Ubisoft Entertainment Résultats annuels
Vetoquinol Assemblée générale annuelle
21/05/2026 Adp Assemblée générale annuelle
Advicenne Assemblée générale annuelle
Akwel Assemblée générale annuelle
Alpes (Compagnie) Résultats du 1er semestre
Archos Assemblée générale annuelle (14:00)
Arkema Assemblée générale annuelle
Boiron Assemblée générale annuelle
Claranova Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Courtois Assemblée générale annuelle (15:30)
Elis Assemblée générale annuelle
Genfit Chiffre d'affaires 1er trimestre
Haulotte Group Assemblée générale annuelle (10:00)
I2S Assemblée générale annuelle (16:00)
Innate Pharma Assemblée générale annuelle
Logic Instrument Assemblée générale annuelle (10:00)
Nexans Assemblée générale annuelle
Nexity Assemblée générale annuelle
Nsc Groupe Assemblée générale annuelle
Quadient Chiffre d'affaires 1er trimestre
Safran Assemblée générale annuelle
Saint Gobain Assemblée générale annuelle (13:00)
Samse Assemblée générale annuelle
Soditech Ing. Assemblée générale annuelle
Stif Assemblée générale annuelle (10:00)
Teleperformance Assemblée générale annuelle
Valeo Assemblée générale annuelle
Vallourec Assemblée générale annuelle
Voltalia Assemblée générale annuelle
Wendel Invest. Assemblée générale annuelle
22/05/2026 Assystem Assemblée générale annuelle
Ateme Assemblée générale annuelle
Atos Assemblée générale annuelle
Bassac Assemblée générale annuelle (09:30)
Carrefour Assemblée générale annuelle
Exel Industries A Réunion d'analystes semestrielle (11:30)
Exosens Assemblée générale annuelle (10:00)
Guerbet Assemblée générale annuelle
Hoffmann Assemblée générale annuelle
Lhyfe Assemblée générale annuelle
Michelin Assemblée générale annuelle
Robertet Réunion Investisseurs/Road Show
Robertet Ci Réunion Investisseurs/Road Show
Transgene Assemblée générale annuelle (11:00)
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

74SOFTWARE
36,400 EUR Euronext Paris 0,00%
ACTIA GROUP
3,870 EUR Euronext Paris 0,00%
ADP
104,700 EUR Euronext Paris 0,00%
ADVICENNE
0,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
AKWEL
7,220 EUR Euronext Paris 0,00%
AQUILA
3,8800 EUR Euronext Paris 0,00%
ARAMIS GROUP
2,820 EUR Euronext Paris 0,00%
ARCHOS
0,1800 EUR Euronext Paris 0,00%
ARKEMA
60,400 EUR Euronext Paris 0,00%
ASSYSTEM
42,300 EUR Euronext Paris 0,00%
ATEME
12,150 EUR Euronext Paris 0,00%
ATLAND
39,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
ATOS
39,980 EUR Euronext Paris 0,00%
AUREA
5,720 EUR Euronext Paris 0,00%
BASSAC
45,000 EUR Euronext Paris 0,00%
BIC
57,400 EUR Euronext Paris 0,00%
BIGBEN INTERACTIVE
0,3910 EUR Euronext Paris 0,00%
BOIRON
26,800 EUR Euronext Paris 0,00%
BUREAU VERITAS
26,710 EUR Euronext Paris 0,00%
BURELLE
420,000 EUR Euronext Paris 0,00%
CAPGEMINI
105,300 EUR Euronext Paris 0,00%
CARREFOUR
17,275 EUR Euronext Paris 0,00%
CIE DES ALPES
21,650 EUR Euronext Paris 0,00%
CLARANOVA
0,8800 EUR Euronext Paris 0,00%
COFACE
16,360 EUR Euronext Paris 0,00%
COFIDUR
292,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
COURTOIS N
117,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
CREDIT AGRICOLE SA
16,870 EUR Euronext Paris 0,00%
DASSAULT SYSTEMES
20,280 EUR Euronext Paris 0,00%
ELIOR GROUP
2,794 EUR Euronext Paris 0,00%
ELIS
26,820 EUR Euronext Paris 0,00%
ENENSYS TECHNO
1,0550 EUR Euronext Paris 0,00%
EURONEXT
140,300 EUR Euronext Paris 0,00%
EXEL INDUSTRIES A
29,200 EUR Euronext Paris 0,00%
EXOSENS
60,800 EUR Euronext Paris 0,00%
FLUTTER ENTMT
97,485 USD NYSE +0,23%
FONCIERE INEA
35,400 EUR Euronext Paris 0,00%
FREELANCE.COM
2,400 EUR Euronext Paris 0,00%
GENFIT
8,500 EUR Euronext Paris 0,00%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,0859 EUR Euronext Paris 0,00%
GUERBET
9,590 EUR Euronext Paris 0,00%
HAULOTTE GROUP
2,160 EUR Euronext Paris 0,00%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,085 EUR Euronext Paris 0,00%
HOME DEPOT
302,420 USD NYSE +0,80%
I2S
6,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
ICAPE HOLDING
7,060 EUR Euronext Paris 0,00%
IDI
71,400 EUR Euronext Paris 0,00%
INNATE PHARMA
1,810 EUR Euronext Paris 0,00%
IPSOS
36,260 EUR Euronext Paris 0,00%
IT LINK
17,000 EUR Euronext Paris +0,59%
LEBON
108,500 EUR Euronext Paris 0,00%
LHYFE
2,230 EUR Euronext Paris 0,00%
LOGIC INSTRUMENT
1,880 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUREL & PROM
10,330 EUR Euronext Paris 0,00%
METAVISIO (THOMSON COMP.)
0,0011 EUR Euronext Paris 0,00%
MICHELIN
30,790 EUR Euronext Paris 0,00%
NACON
0,2180 EUR Euronext Paris 0,00%
NEXANS
154,300 EUR Euronext Paris 0,00%
NEXITY
8,170 EUR Euronext Paris 0,00%
NRJ GRP
7,140 EUR Euronext Paris 0,00%
NSC GROUPE
64,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ORANGE
18,740 EUR Euronext Paris 0,00%
PARROT
9,740 EUR Euronext Paris 0,00%
PEUGEOT INVEST
64,000 EUR Euronext Paris 0,00%
PLASTiVALOIRE
2,070 EUR Euronext Paris 0,00%
QUADIENT
11,880 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET
814,000 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET CI E87
680,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
SAFRAN
274,200 EUR Euronext Paris 0,00%
SAINT-GOBAIN
73,020 EUR Euronext Paris 0,00%
SAMSE
119,500 EUR Euronext Paris 0,00%
SIRIUS MEDIA
0,4500 EUR Euronext Paris +74 900,00%
SODITECH
6,700 EUR Euronext Paris 0,00%
SOPRA STERIA
139,100 EUR Euronext Paris 0,00%
STIF
51,000 EUR Euronext Paris 0,00%
TELEPERFORMANCE
75,940 EUR Euronext Paris 0,00%
TRANSGENE
0,8330 EUR Euronext Paris -0,24%
UBISOFT
5,124 EUR Euronext Paris 0,00%
VALEO
12,235 EUR Euronext Paris 0,00%
VALLOUREC
24,000 EUR Euronext Paris 0,00%
VETOQUINOL
72,300 EUR Euronext Paris 0,00%
VOLTALIA
7,450 EUR Euronext Paris 0,00%
WENDEL
86,800 EUR Euronext Paris 0,00%
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