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Publicis va acquérir l'entreprise de données LiveRamp pour 2,2 milliards de dollars
information fournie par Boursorama avec AFP 18/05/2026 à 08:25

( AFP / JOEL SAGET )

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Le géant français de la communication Publicis a annoncé dimanche avoir conclu un accord pour l'acquisition du spécialiste américain des données LiveRamp, un investissement majeur dans la technologie d'une valeur de 2,2 milliards de dollars.

"Avec cette acquisition, valorisée 2,2 milliards de dollars en valeur d'entreprise, le groupe (Publicis) poursuit ses investissements dans la technologie, la data et les services d'IA (intelligence artificielle)", souligne Publicis dans un communiqué.

Le groupe se félicite d'avoir acquis un spécialiste des données qui "connecte plus de 25.000 éditeurs et plus de 500 partenaires technologiques dans 14 marchés".

LiveRamp "permet à des milliers de marques, distributeurs, plateformes média et fournisseurs de données, de collaborer et de connecter leurs données de manière efficace, performante et sécurisée", ajoute Publicis.

"Aux termes de l'accord, Publicis Groupe acquerra LiveRamp pour une valeur d'entreprise totale de 2,167 milliards de dollars en numéraire, sur la base d'un prix d'acquisition de 38,50 dollars par action", précise le géant français de la communication.

Le numéro 2 mondial de la publicité a par ailleurs acquis au premier trimestre l'entreprise Adge.AI, spécialisée dans la mesure de performances de campagnes publicitaires à l'aide d'outils d'intelligence artificielle (IA), ainsi que l'agence américaine de marketing sportif 160over90.

Ces deux rachats ont représenté environ 500 millions d'euros.

Comme toutes les agences de publicité et de conseils en numérique, le groupe fait face aux craintes d'investisseurs sur la concurrence que représente l'IA pour ces secteurs.

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