DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 089,00
-0,47%
Indices
Chiffres-clés

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 07:30

Valeurs associées

BONDUELLE
9,950 EUR Euronext Paris 0,00%
CIE DES ALPES
22,000 EUR Euronext Paris 0,00%
DEKUPLE
24,000 EUR Euronext Paris 0,00%
DERICHEBOURG
6,425 EUR Euronext Paris 0,00%
INDITEX
47,4700 EUR Sibe +1,50%
INDITEX
48,2100 EUR Sibe 0,00%
MASTRAD
0,0096 EUR Euronext Paris 0,00%
OENEO
9,300 EUR Euronext Paris 0,00%
PIERRE ET VACANCES
1,582 EUR Euronext Paris 0,00%
QUADIENT
14,340 EUR Euronext Paris 0,00%
SALESFORCE
230,400 USD NYSE +1,02%
WAVESTONE
49,950 EUR Euronext Paris 0,00%
A lire aussi

  • EURAZEO : Attendre un test du support
    EURAZEO : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 01.12.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.12.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Axa (Crédit: L. Grassin / )
    A suivre aujourd'hui... Axa
    information fournie par AOF 01.12.2025 08:15 

    (AOF) - Axa a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans l'assureur italien Prima pour 500 millions d'euros. L'assureur a précisé s'attendre à exercer son option d'achat du solde du capital en 2029 ou 2030. La transaction devrait ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 01.12.2025 08:13 

    (Actualisé avec secteur automobile, Vivendi, Bureau Veritas, Deutsche Telekom) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens ... Lire la suite

