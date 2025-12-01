|date
|société
|événement
|01/12/2025
|Dekuple
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|02/12/2025
|Alpes (Compagnie)
|Résultats annuel (Avant ouverture)
|Quadient
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Wavestone
|Résultats 1er semestre
|03/12/2025
|Inditex SA
|Résultats
|Salesforce Inc
|Résultats
|04/12/2025
|Bonduelle
|Assemblée générale mixte (17h00)
|Derichebourg
|Résultats annuel
|Mastrad
|Assemblée générale mixte (11h00)
|Oeneo
|Résultats 1er semestre
|Pierre Vacances
|Résultats annuel
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 07:30
Valeurs associées
|9,950 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|22,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|24,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|6,425 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|47,4700 EUR
|Sibe
|+1,50%
|48,2100 EUR
|Sibe
|0,00%
|0,0096 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|9,300 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,582 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|14,340 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|230,400 USD
|NYSE
|+1,02%
|49,950 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
(AOF) - Axa a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans l'assureur italien Prima pour 500 millions d'euros. L'assureur a précisé s'attendre à exercer son option d'achat du solde du capital en 2029 ou 2030. La transaction devrait ... Lire la suite
-
(Actualisé avec secteur automobile, Vivendi, Bureau Veritas, Deutsche Telekom) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens ... Lire la suite
