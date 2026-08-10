Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|10/08/2026
|Hydrogen Refueling Solutions
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|11/08/2026
|Hexaom
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Viel Et Compagnie
|Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Avant ouverture)
|12/08/2026
|Cisco Systems, Inc.
|Résultats trimestriels
|E.ON
|Résultats du 1er semestre
|13/08/2026
|Avenir Telecom
|Assemblée générale annuelle
|Innelec Multimedia
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Valneva
|Résultats du 1er semestre
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