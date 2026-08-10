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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 07:22
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AVENIR TELECOM
0,0940 EUR Euronext Paris +1,08%
CISCO SYSTEMS
121,4300 USD NASDAQ +0,45%
E.ON
18,925 EUR XETRA -0,53%
HEXAOM
27,8000 EUR Euronext Paris -1,07%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
1,3960 EUR Euronext Paris +6,40%
INNELEC MULTIMEDIA
2,8600 EUR Euronext Paris -0,35%
VALNEVA
2,2910 EUR Euronext Paris +1,10%
VIEL
19,180 EUR Euronext Paris +0,42%
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Pétrole Brent
84,02 +1,13%
HAFFNER ENERGY
0,468 +2,74%
2CRSI
29,38 +6,45%
CAC 40
8 713,82 -0,01%
AB SCIENCE
0,78 -22,00%
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