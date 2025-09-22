 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 822,29
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 10:04

date société événement
22/09/2025 Aelis Farma Résultats 1er semestre (Après clôture)
Boa Concept Résultats 1er semestre
Genfit Résultats 1er semestre
HDF (Hydrogene de France) Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
Intrasense Résultats 1er semestre
Stif Assemblée générale mixte (10h00)
23/09/2025 Altheora Résultats 1er semestre (Après clôture)
Aventador Assemblée générale mixte (10h30)
Cabasse Résultats 1er semestre (Après clôture)
Carbios Résultats 1er semestre
Entech Résultats 1er semestre (Après clôture)
Europlasma Assemblée générale mixte (14h00)
Fill Up Media Résultats 1er semestre
Groupe Crit Résultats 1er semestre (Après clôture)
Groupe Sfpi Résultats 1er semestre
Herige Résultats 1er semestre (Après clôture)
Lumibird Résultats 1er semestre (Après clôture)
Poxel Résultats 1er semestre
Veom Group Résultats 1er semestre (Après clôture)
Witbe Résultats 1er semestre (Après clôture)
24/09/2025 Alan Allman Associates Résultats 1er semestre (Après clôture)
Arverne Group Résultats 1er semestre
Aurea Résultats 1er semestre (Après clôture)
Coheris Résultats 1er semestre (Après clôture)
Guerbet Résultats 1er semestre
Guillemot Résultats 1er semestre (Après clôture)
IDI Résultats 1er semestre
Infotel Résultats 1er semestre
Latecoere Résultats 1er semestre (Après clôture)
Nextedia Résultats 1er semestre (Après clôture)
Phaxiam Therapeutics Résultats 1er semestre (Après clôture)
Quadient Résultats 1er semestre
Reworld Media Résultats 1er semestre
Synergie Résultats 1er semestre
Trigano Chiffre d'affaires annuel
Vogo Résultats 1er semestre (Après clôture)
25/09/2025 Abionyx Pharma Résultats 1er semestre
Adocia Résultats 1er semestre
Afyren Résultats 1er semestre
Alten Résultats 1er semestre (Après clôture)
Ateme Résultats 1er semestre (Après clôture)
Cegedim Résultats 1er semestre
Cerinnov group Résultats 1er semestre (Après clôture)
Ecoslops Résultats 1er semestre (Après clôture)
Geci Intl Assemblée générale mixte (10h00)
Hexaom Résultats 1er semestre (Après clôture)
I2S Résultats 1er semestre
Inventiva Résultats 1er semestre
Invibes Advertising Résultats 1er semestre (Après clôture)
It Link Résultats 1er semestre
Jacques Bogart Résultats 1er semestre
Kalray Assemblée générale mixte (10h00)
Media 6 Assemblée générale ordinaire (14h30)
Ose Immunotherapeutics Résultats 1er semestre
Precia Résultats 1er semestre (Après clôture)
Pullup Entertainment Assemblée générale mixte (10h00)
Riber Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
St Dupont Assemblée générale mixte (10h00)
Theranexus Résultats 1er semestre
26/09/2025 AgroGeneration Assemblée générale mixte (15h00)
Aquila Résultats 1er semestre (Après clôture)
Balyo Résultats 1er semestre (Après clôture)
Bonduelle Résultats annuel
Equasens Résultats 1er semestre
Figeac Aero Assemblée générale mixte (11h00)
Groupe LDLC Assemblée générale mixte (10h00)
Soditech Ing. Résultats 1er semestre
Theraclion Chiffre d'affaires 1er semestre
Tractial Assemblée générale extraordinaire (17h00)

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
3,7800 EUR Euronext Paris -0,53%
ADOCIA
7,7900 EUR Euronext Paris +2,50%
AELIS FARMA
1,295 EUR Euronext Paris -6,16%
AFYREN
2,560 EUR Euronext Paris -0,39%
AGROGENERATION
0,0490 EUR Euronext Paris +1,24%
ALAN ALLMAN ASSOCIATES
3,810 EUR Euronext Paris -4,75%
ALTEN
66,0500 EUR Euronext Paris -0,30%
ALTHEORA
0,4640 EUR Euronext Paris +0,87%
AQUILA
3,820 EUR Euronext Paris 0,00%
ARVERNE GROUP
5,1000 EUR Euronext Paris +2,00%
ATEME
5,540 EUR Euronext Paris 0,00%
AUREA
5,6600 EUR Euronext Paris 0,00%
AVENTADOR
0,0008 EUR Euronext Paris 0,00%
BALYO
0,3920 EUR Euronext Paris 0,00%
BOA CONCEPT
20,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
BONDUELLE
7,5300 EUR Euronext Paris +0,67%
CABASSE
0,0216 EUR Euronext Paris +5,88%
CARBIOS
9,1350 EUR Euronext Paris -2,19%
CEGEDIM
9,9400 EUR Euronext Paris -0,60%
CERINNOV GROUP
0,4900 EUR Euronext Paris 0,00%
COHERIS
9,500 EUR Euronext Paris +2,15%
CRIT
58,6000 EUR Euronext Paris -0,34%
ECOSLOPS
0,8240 EUR Euronext Paris -4,41%
ENTECH
8,9700 EUR Euronext Paris +2,51%
EQUASENS
45,7000 EUR Euronext Paris +0,44%
EUROPLASMA
0,0010 EUR Euronext Paris +11,11%
FIGEAC AERO
11,3000 EUR Euronext Paris +0,44%
FILL UP MEDIA
7,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
GECI INTL
2,7600 EUR Euronext Paris -1,78%
GENFIT
3,2920 EUR Euronext Paris -8,91%
GROUPE LDLC
10,3000 EUR Euronext Paris -3,74%
GROUPE SFPI
2,3700 EUR Euronext Paris -0,84%
GUERBET
14,5400 EUR Euronext Paris +3,12%
GUILLEMOT CORP.
5,3800 EUR Euronext Paris +0,37%
HERIGE
20,900 EUR Euronext Paris +1,46%
HEXAOM
29,2000 EUR Euronext Paris -1,68%
HYDROGENE DE FRANCE
4,6400 EUR Euronext Paris -3,73%
I2S
6,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
IDI
77,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
INFOTEL
42,8000 EUR Euronext Paris +0,71%
INTRASENSE
0,2920 EUR Euronext Paris -1,02%
INVENTIVA
4,7950 EUR Euronext Paris +4,69%
INVIBES ADV
0,8520 EUR Euronext Paris 0,00%
IT LINK
22,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
JACQUES BOGART
3,5800 EUR Euronext Paris 0,00%
KALRAY
0,7480 EUR Euronext Paris +2,75%
LATECOERE
0,0101 EUR Euronext Paris +1,00%
LUMIBIRD
19,2000 EUR Euronext Paris -1,54%
MEDIA 6
8,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
NEXTEDIA
0,4660 EUR Euronext Paris +0,22%
OSE IMMUNO
6,0000 EUR Euronext Paris +6,01%
PHAXIAM THERAPEUTICS
0,101 EUR Euronext Paris 0,00%
POXEL
0,3130 EUR Euronext Paris +0,64%
PRECIA
27,900 EUR Euronext Paris 0,00%
PULLUP ENTERTAINMENT
22,4000 EUR Euronext Paris -0,88%
QUADIENT
15,9800 EUR Euronext Paris -0,37%
REWORLD MEDIA
1,7120 EUR Euronext Paris -2,17%
RIBER
3,4400 EUR Euronext Paris -2,13%
SODITECH
2,5400 EUR Euronext Paris 0,00%
ST DUPONT
0,0986 EUR Euronext Paris 0,00%
STIF
72,9000 EUR Euronext Paris -0,41%
SYNERGIE
28,6000 EUR Euronext Paris -0,35%
THERACLION
0,8160 EUR Euronext Paris -2,39%
THERANEXUS
2,2400 EUR Euronext Paris +1,36%
TRACTIAL
4,1900 EUR Euronext Paris -2,10%
TRIGANO
145,0000 EUR Euronext Paris +0,21%
VEOM GROUP
0,1920 EUR Euronext Paris 0,00%
VOGO
2,6800 EUR Euronext Paris -1,83%
WITBE
1,4600 EUR Euronext Paris +2,82%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • EQUASENS : Attendre un test du support
    EQUASENS : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • X-FAB : Sous les résistances, une consolidation est probable
    X-FAB : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:11 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Raytheon (Crédit: / Raytheon)
    Les aéroports européens s'efforcent de ramener l'enregistrement à la normale après une cyberattaque
    information fournie par Reuters 22.09.2025 11:08 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Une agence européenne confirme qu'une cyberattaque a provoqué des perturbations dans ... Lire la suite

  • BENETEAU : Les signaux haussiers sont intacts
    BENETEAU : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 22.09.2025 10:53 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank