Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|22/09/2025
|Aelis Farma
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Boa Concept
|Résultats 1er semestre
|Genfit
|Résultats 1er semestre
|HDF (Hydrogene de France)
|Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
|Intrasense
|Résultats 1er semestre
|Stif
|Assemblée générale mixte (10h00)
|23/09/2025
|Altheora
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Aventador
|Assemblée générale mixte (10h30)
|Cabasse
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Carbios
|Résultats 1er semestre
|Entech
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Europlasma
|Assemblée générale mixte (14h00)
|Fill Up Media
|Résultats 1er semestre
|Groupe Crit
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Groupe Sfpi
|Résultats 1er semestre
|Herige
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Lumibird
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Poxel
|Résultats 1er semestre
|Veom Group
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Witbe
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|24/09/2025
|Alan Allman Associates
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Arverne Group
|Résultats 1er semestre
|Aurea
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Coheris
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Guerbet
|Résultats 1er semestre
|Guillemot
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|IDI
|Résultats 1er semestre
|Infotel
|Résultats 1er semestre
|Latecoere
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Nextedia
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Phaxiam Therapeutics
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Quadient
|Résultats 1er semestre
|Reworld Media
|Résultats 1er semestre
|Synergie
|Résultats 1er semestre
|Trigano
|Chiffre d'affaires annuel
|Vogo
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|25/09/2025
|Abionyx Pharma
|Résultats 1er semestre
|Adocia
|Résultats 1er semestre
|Afyren
|Résultats 1er semestre
|Alten
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Ateme
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Cegedim
|Résultats 1er semestre
|Cerinnov group
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Ecoslops
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Geci Intl
|Assemblée générale mixte (10h00)
|Hexaom
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|I2S
|Résultats 1er semestre
|Inventiva
|Résultats 1er semestre
|Invibes Advertising
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|It Link
|Résultats 1er semestre
|Jacques Bogart
|Résultats 1er semestre
|Kalray
|Assemblée générale mixte (10h00)
|Media 6
|Assemblée générale ordinaire (14h30)
|Ose Immunotherapeutics
|Résultats 1er semestre
|Precia
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Pullup Entertainment
|Assemblée générale mixte (10h00)
|Riber
|Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
|St Dupont
|Assemblée générale mixte (10h00)
|Theranexus
|Résultats 1er semestre
|26/09/2025
|AgroGeneration
|Assemblée générale mixte (15h00)
|Aquila
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Balyo
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Bonduelle
|Résultats annuel
|Equasens
|Résultats 1er semestre
|Figeac Aero
|Assemblée générale mixte (11h00)
|Groupe LDLC
|Assemblée générale mixte (10h00)
|Soditech Ing.
|Résultats 1er semestre
|Theraclion
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Tractial
|Assemblée générale extraordinaire (17h00)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 10:04
Valeurs associées
|3,7800 EUR
|Euronext Paris
|-0,53%
|7,7900 EUR
|Euronext Paris
|+2,50%
|1,295 EUR
|Euronext Paris
|-6,16%
|2,560 EUR
|Euronext Paris
|-0,39%
|0,0490 EUR
|Euronext Paris
|+1,24%
|3,810 EUR
|Euronext Paris
|-4,75%
|66,0500 EUR
|Euronext Paris
|-0,30%
|0,4640 EUR
|Euronext Paris
|+0,87%
|3,820 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|5,1000 EUR
|Euronext Paris
|+2,00%
|5,540 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|5,6600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,0008 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,3920 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|20,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|7,5300 EUR
|Euronext Paris
|+0,67%
|0,0216 EUR
|Euronext Paris
|+5,88%
|9,1350 EUR
|Euronext Paris
|-2,19%
|9,9400 EUR
|Euronext Paris
|-0,60%
|0,4900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|9,500 EUR
|Euronext Paris
|+2,15%
|58,6000 EUR
|Euronext Paris
|-0,34%
|0,8240 EUR
|Euronext Paris
|-4,41%
|8,9700 EUR
|Euronext Paris
|+2,51%
|45,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
|0,0010 EUR
|Euronext Paris
|+11,11%
|11,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
|7,1000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,7600 EUR
|Euronext Paris
|-1,78%
|3,2920 EUR
|Euronext Paris
|-8,91%
|10,3000 EUR
|Euronext Paris
|-3,74%
|2,3700 EUR
|Euronext Paris
|-0,84%
|14,5400 EUR
|Euronext Paris
|+3,12%
|5,3800 EUR
|Euronext Paris
|+0,37%
|20,900 EUR
|Euronext Paris
|+1,46%
|29,2000 EUR
|Euronext Paris
|-1,68%
|4,6400 EUR
|Euronext Paris
|-3,73%
|6,4000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|77,4000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|42,8000 EUR
|Euronext Paris
|+0,71%
|0,2920 EUR
|Euronext Paris
|-1,02%
|4,7950 EUR
|Euronext Paris
|+4,69%
|0,8520 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|22,3000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,5800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,7480 EUR
|Euronext Paris
|+2,75%
|0,0101 EUR
|Euronext Paris
|+1,00%
|19,2000 EUR
|Euronext Paris
|-1,54%
|8,6500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,4660 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
|6,0000 EUR
|Euronext Paris
|+6,01%
|0,101 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,3130 EUR
|Euronext Paris
|+0,64%
|27,900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|22,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,88%
|15,9800 EUR
|Euronext Paris
|-0,37%
|1,7120 EUR
|Euronext Paris
|-2,17%
|3,4400 EUR
|Euronext Paris
|-2,13%
|2,5400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,0986 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|72,9000 EUR
|Euronext Paris
|-0,41%
|28,6000 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
|0,8160 EUR
|Euronext Paris
|-2,39%
|2,2400 EUR
|Euronext Paris
|+1,36%
|4,1900 EUR
|Euronext Paris
|-2,10%
|145,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,21%
|0,1920 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,6800 EUR
|Euronext Paris
|-1,83%
|1,4600 EUR
|Euronext Paris
|+2,82%
