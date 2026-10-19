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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 11:24

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date société événement
19/10/2026 DMS Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Egide Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
European Medical Solutions Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Freelance.com Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Maison Pommery Associes Assemblée générale annuelle (15:00)
Mon Courtier Energie Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Virbac Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
20/10/2026 3M Company Résultats du 3ème trimestre
Carrefour Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Chargeurs Invest Assemblée générale extraordinaire (10:00)
Deutsche Boerse AG Résultats du 3ème trimestre
EssilorLuxottica Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Francaise de l'Energie Chiffre d'affaires 1er trimestre
Icade Résultats du 3ème trimestre (Après clôture)
Lumibird Assemblée générale ordinaire (14:00)
Mauna Kea Tech Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Michelin Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Nexity Chiffre d'affaires 3ème trimestre
OVHCLOUD Résultats annuels
Prodways Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Qwamplify Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Sidetrade Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Vivendi Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Vusion Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
21/10/2026 Altarea Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Atos Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Bastide Le Confort Résultats annuels (Après clôture)
Biosynex Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Claranova Résultats annuels
Covivio Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Covivio Hotels Résultats du 3ème trimestre
Edenred Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Eurofins Scientific Réunion d'analystes trimestrielle (15:00)
FDJ United Réunion d'analystes trimestrielle (18:30)
Fnac Darty Chiffre d'affaires 3ème trimestre
High Co Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Iberdrola SA Résultats du 3ème trimestre
ID Logistics Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Interparfums Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Klepierre Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Les Hotels Baverez Chiffre d'affaires 3ème trimestre
OPmobility Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Racing Force Résultats du 3ème trimestre
SAP AG Résultats du 3ème trimestre
Solocal Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Synergie Chiffre d'affaires 3ème trimestre
22/10/2026 Accor Hotels Réunion d'analystes trimestrielle (Après clôture)
Adp Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Ateme Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Bastide Le Confort Réunion d'analystes annuelle (14:00)
Bureau Veritas Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Carmila Résultats du 3ème trimestre
Cegedim Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Courbet Heritage Assemblée générale annuelle (14:00)
Getlink Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Groupe Guillin Résultat du 1er semestre
Groupe Okwind Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Guerbet Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Hermes Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Honeywell Intl Inc Résultats du 3ème trimestre
Ipsos Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Kering Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Kerlink Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Klarsen Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Linedata Services Assemblée générale extraordinaire (16:30)
Lisi Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
L'oreal Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Maurel Et Prom Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Nexans Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Nexity Réunion d'analystes semestrielle (18:30)
NFL Biosciences Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Pierre Vacances Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Procter Gamble Co. Résultats du 3ème trimestre
Pullup Entertainment Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Rexel Résultats du 3ème trimestre (06:00)
Roche Bobois Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Roctool Assemblée générale extraordinaire (10:00)
Sartorius Stedim Biotech Résultats du 3ème trimestre
Seb Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Showroomprive Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Stmicroelectronics Résultats du 3ème trimestre
Sword Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Thales Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Tikehau Capital Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Unibail Rodamco Westfield Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Uv Germi Résultats du 1er semestre
Valeo Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Vinci Chiffre d'affaires 3ème trimestre (17:45)
Voltalia Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Wallix Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Wendel Invest. Chiffre d'affaires 3ème trimestre
23/10/2026 American Express Company Résultats du 3ème trimestre
Compagnie Odet Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Crcam Langued Cci Résultats du 3ème trimestre
Crcam Sud R.A.Cci Résultats du 3ème trimestre
Deezer Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Groupe Guillin Réunion d'analystes semestrielle
GTT Résultats du 3ème trimestre (Après clôture)
Maisons du Monde Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Maroc Telecom Résultats du 3ème trimestre
Planisware Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Safran Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Sodexo Résultats annuels

Valeurs associées

3M
164,720 USD NYSE -0,35%
ACCOR
45,2300 EUR Euronext Paris -3,56%
ADP
107,7000 EUR Euronext Paris -0,74%
ALTAREA
74,6000 EUR Euronext Paris -3,12%
AMERICAN EXPRESS
313,600 USD NYSE -0,07%
ATEME
10,9500 EUR Euronext Paris +0,92%
ATOS GROUP
21,8600 EUR Euronext Paris -2,67%
BASTIDE LE CONFORT MED.
17,8400 EUR Euronext Paris -0,67%
BIOSYNEX
0,8320 EUR Euronext Paris -0,95%
BUREAU VERITAS
27,7100 EUR Euronext Paris -0,47%
CARMILA
14,5000 EUR Euronext Paris -0,82%
CARREFOUR
16,2600 EUR Euronext Paris -2,11%
CEGEDIM
10,3600 EUR Euronext Paris -0,38%
CLARANOVA
0,5090 EUR Euronext Paris -2,12%
COMP DE L'ODET
1 002,000 EUR Euronext Paris 0,00%
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
7,2100 EUR Euronext Paris -0,69%
COVIVIO
43,4200 EUR Euronext Paris -2,03%
COVIVIO HOTELS
20,400 EUR Euronext Paris -1,92%
CRCAM LANGUEDOC
64,9900 EUR Euronext Paris +1,23%
CRCAM SRA CI
185,0600 EUR Euronext Paris 0,00%
DEEZER
1,2900 EUR Euronext Paris -0,39%
DEUTSCHE BOERSE
310,800 EUR XETRA +0,42%
DMS
0,8960 EUR Euronext Paris -0,88%
EDENRED
29,9200 EUR Euronext Paris -0,43%
EGIDE
0,7010 EUR Euronext Paris -6,16%
ESSILORLUXOTTICA
151,3500 EUR Euronext Paris -1,98%
EU MED SOL
3,6200 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
EUROFINS SCIENTIFIC
78,6200 EUR Euronext Paris +0,46%
FDJ UNITED
21,2400 EUR Euronext Paris -1,39%
FNAC DARTY
34,5500 EUR Euronext Paris -0,14%
FRANCAISE DE L'ENERGIE
14,5000 EUR Euronext Paris -0,14%
FREELANCE.COM
2,2200 EUR Euronext Paris +5,21%
GETLINK
18,9900 EUR Euronext Paris -1,04%
GROUPE GUILLIN
19,0500 EUR Euronext Paris 0,00%
GROUPE OKWIND
0,2180 EUR Euronext Paris -3,11%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
209,2000 EUR Euronext Paris -1,13%
GUERBET
6,0700 EUR Euronext Paris -0,82%
HERMES INTL
1 330,5000 EUR Euronext Paris -0,52%
HIGH CO
3,5600 EUR Euronext Paris -0,56%
IBERDROLA
18,0350 EUR Sibe +0,31%
IBERDROLA
21,3600 EUR Sibe -1,52%
ICADE
14,4000 EUR Euronext Paris -2,57%
ID LOGISTICS
331,5000 EUR Euronext Paris -1,04%
INTERPARFUMS
32,2200 EUR Euronext Paris -0,74%
IPSOS
36,3600 EUR Euronext Paris -0,71%
KERING
213,6000 EUR Euronext Paris -1,54%
KERLINK
0,8780 EUR Euronext Paris +2,09%
KLARSEN
0,5820 EUR Euronext Paris -3,00%
KLEPIERRE
34,9000 EUR Euronext Paris -2,13%
L'OREAL
400,4000 EUR Euronext Paris -1,72%
LES HOTELS BAVEREZ
72,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
LINEDATA SERVICES
46,8000 EUR Euronext Paris -2,50%
LISI
60,3000 EUR Euronext Paris -1,15%
LUMIBIRD
22,4000 EUR Euronext Paris -0,88%
MAISON POMMERY & ASS.
8,2800 EUR Euronext Paris +0,73%
MAISONS DU MONDE
0,1908 EUR Euronext Paris -4,50%
MAROC TELECOM
8,160 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUNA KEA
0,1140 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUREL & PROM
8,2200 EUR Euronext Paris +1,42%
MICHELIN
32,7200 EUR Euronext Paris -2,82%
MON COURTIER ENERGIE
5,4500 EUR Euronext Paris -6,03%
NEXANS
122,4000 EUR Euronext Paris -3,39%
NEXITY
4,6620 EUR Euronext Paris -2,51%
NFL BIOSCIENCES
0,5790 EUR Euronext Paris +2,12%
OPMOBILITY
9,5600 EUR Euronext Paris -1,85%
OTT HERIT HOSPI
1,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
OVHCLOUD
14,1200 EUR Euronext Paris -4,40%
PIERRE ET VACANCES
1,8740 EUR Euronext Paris -0,43%
PLANISWARE
26,6500 EUR Euronext Paris +2,90%
PROCTER&GAMBLE
159,330 USD NYSE +1,45%
PRODWAYS
0,5020 EUR Euronext Paris +0,40%
PULLUP ENTERTAINMENT
7,1900 EUR Euronext Paris -1,64%
QWAMPLIFY
1,5100 EUR Euronext Paris 0,00%
RACING FORCE
5,080 EUR MIL 0,00%
REXEL
32,5800 EUR Euronext Paris -2,54%
ROCHE BOBOIS
14,7500 EUR Euronext Paris -1,67%
ROCTOOL
1,0250 EUR Euronext Paris +4,59%
SAFRAN
310,5000 EUR Euronext Paris -2,05%
SAP AG O.N.
199,100 EUR XETRA -0,06%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
215,2000 EUR Euronext Paris +0,09%
SEB
56,0500 EUR Euronext Paris -3,03%
SHOWROOMPRIVE
0,9400 EUR Euronext Paris 0,00%
SIDETRADE
183,8000 EUR Euronext Paris +2,68%
SODEXO
56,4500 EUR Euronext Paris +0,18%
SOLOCAL GROUP
3,8100 EUR Euronext Paris +1,60%
STMICROELECTRONICS
41,340 EUR MIL +0,45%
SWORD GROUP
29,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
SYNERGIE
26,100 EUR Euronext Paris +2,76%
THALES
228,7000 EUR Euronext Paris -2,26%
TIKEHAU CAPITAL
16,400 EUR Euronext Paris +0,74%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
88,1200 EUR Euronext Paris -1,89%
UV GERMI
2,3000 EUR Euronext Paris -6,12%
VALEO
13,3650 EUR Euronext Paris -4,19%
VINCI
105,7500 EUR Euronext Paris -2,13%
VIRBAC
335,0000 EUR Euronext Paris -0,59%
VIVENDI
1,5500 EUR Euronext Paris -1,08%
VOLTALIA
4,2750 EUR Euronext Paris -0,58%
VUSION
120,4000 EUR Euronext Paris -2,51%
WALLIX GROUP
24,6000 EUR Euronext Paris -0,20%
WENDEL
81,4500 EUR Euronext Paris -0,97%
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