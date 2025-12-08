|date
|société
|événement
|08/12/2025
|Catana Group
|Résultats annuel
|Klarsen
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|09/12/2025
|Abeo
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Figeac Aero
|Résultats 1er semestre
|Groupe Partouche
|Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
|Medincell
|Résultats 1er semestre
|Moulinvest
|Chiffre d'affaires annuel
|Pullup Entertainment
|Résultats 1er semestre
|10/12/2025
|Claranova
|Assemblée générale ordinaire
|Innelec Multimedia
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Prismaflex Intl
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|11/12/2025
|Groupe LDLC
|Résultats 1er semestre
|Hunyvers
|Résultats annuel (Après clôture)
|Miliboo
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
08/12/2025
Valeurs associées
|8,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,935 EUR
|Euronext Paris
|-0,34%
|1,444 EUR
|Euronext Paris
|+8,57%
|11,750 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|15,750 EUR
|Euronext Paris
|-2,78%
|6,640 EUR
|Euronext Paris
|+2,47%
|3,200 EUR
|Euronext Paris
|-1,84%
|0,8260 EUR
|Euronext Paris
|-1,20%
|26,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,39%
|1,4500 EUR
|Euronext Paris
|-1,36%
|20,900 EUR
|Euronext Paris
|+1,46%
|18,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|6,850 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|17,8200 EUR
|Euronext Paris
|-2,20%
