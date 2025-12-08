Calendrier des sociétés sur 15 jours

 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 120,00
-0,02%
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 07:30

date société événement
08/12/2025 Catana Group Résultats annuel
Klarsen Chiffre d'affaires 3ème trimestre
09/12/2025 Abeo Résultats 1er semestre (Après clôture)
Figeac Aero Résultats 1er semestre
Groupe Partouche Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
Medincell Résultats 1er semestre
Moulinvest Chiffre d'affaires annuel
Pullup Entertainment Résultats 1er semestre
10/12/2025 Claranova Assemblée générale ordinaire
Innelec Multimedia Résultats 1er semestre (Après clôture)
Prismaflex Intl Résultats 1er semestre (Après clôture)
11/12/2025 Groupe LDLC Résultats 1er semestre
Hunyvers Résultats annuel (Après clôture)
Miliboo Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)

Valeurs associées

ABEO
8,400 EUR Euronext Paris 0,00%
CATANA GROUP
2,935 EUR Euronext Paris -0,34%
CLARANOVA
1,444 EUR Euronext Paris +8,57%
FIGEAC AERO
11,750 EUR Euronext Paris 0,00%
GROUPE LDLC
15,750 EUR Euronext Paris -2,78%
HUNYVERS
6,640 EUR Euronext Paris +2,47%
INNELEC MULTIMEDIA
3,200 EUR Euronext Paris -1,84%
KLARSEN
0,8260 EUR Euronext Paris -1,20%
MEDINCELL
26,000 EUR Euronext Paris +0,39%
MILIBOO
1,4500 EUR Euronext Paris -1,36%
MOULINVEST
20,900 EUR Euronext Paris +1,46%
PARTOUCHE
18,000 EUR Euronext Paris 0,00%
PRISMAFLEX INTL
6,850 EUR Euronext Paris 0,00%
PULLUP ENTERTAINMENT
17,8200 EUR Euronext Paris -2,20%
