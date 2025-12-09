Eli Lilly va construire une usine de 6 milliards de dollars en Alabama dans le cadre de sa stratégie de production aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi qu'il va investir plus de 6 milliards de dollars dans une nouvelle usine de fabrication d'ingrédients médicamenteux actifs à Huntsville, en Alabama, afin d'accroître la production américaine et de renforcer les chaînes d'approvisionnement en médicaments.

Le site, la troisième nouvelle usine américaine annoncée par Lilly, produira des médicaments synthétiques et peptidiques à petites molécules, y compris l'orforglipron, son premier médicament oral GLP-1 pour la perte de poids, qui devrait être approuvé aux États-Unis au début de l'année prochaine.

Les entreprises pharmaceutiques mondiales ont augmenté leurs investissements aux États-Unis après que le président Donald Trump a exhorté l'industrie à fabriquer davantage de médicaments dans le pays plutôt que d'importer des ingrédients actifs ou des médicaments finis.

Au début de l'année, Lilly a présenté des plans visant à dépenser au moins 27 milliards de dollars pour quatre nouveaux sites de production aux États-Unis afin de contrer d'éventuelles taxes sur les importations de médicaments. Lilly a indiqué qu'un autre site serait annoncé dans les semaines à venir.

La société a indiqué que la construction devrait commencer en 2026, créant environ 3 000 emplois dans le secteur de la construction, et qu'elle devrait s'achever en 2032. Lilly prévoit également 450 postes d'ingénieurs, de scientifiques, de personnel d'exploitation et de techniciens de laboratoire dans la région.

Le directeur général David Ricks a déclaré que l'investissement favorisait la relocalisation de la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs afin de renforcer la résilience de l'approvisionnement.

L'entreprise estime que chaque dollar investi pourrait générer jusqu'à quatre dollars d'activité économique locale.

Le site a été choisi parmi plus de 300 candidatures, notamment en raison de sa proximité avec l'Institut de biotechnologie HudsonAlpha, un campus de biosciences bien établi qui soutient la formation de la main-d'œuvre et la recherche, a indiqué Lilly.

La gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey, a qualifié le projet d'"investissement initial le plus important de l'histoire de notre État".

Lilly a déclaré que l'usine utilisera l'apprentissage automatique, l'IA et des systèmes de surveillance numériquement intégrés, avec l'automatisation intégrée dans toutes les opérations.

L'entreprise vise également à atteindre la neutralité carbone sur le site, a déclaré Edgardo Hernandez, responsable des opérations de fabrication de Lilly.