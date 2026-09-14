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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 08:55
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date société événement
14/09/2026 Delfingen Résultats du 1er semestre
DMS Group Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Realites Assemblée générale annuelle (14:00)
Toosla Assemblée générale mixte (10:00)
15/09/2026 Aelis Farma Résultats du 1er semestre
Assystem Résultats du 1er semestre
Delfingen Réunion d'analystes semestrielle
Exail technologies Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Implanet Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Maat Pharma Résultats du 1er semestre
Qwamplify Résultats du 1er semestre
Watera Assemblée générale extraordinaire (10:00)
16/09/2026 Assystem Réunion d'analystes semestrielle
Aubay Résultats du 1er semestre
Compagnie Odet Résultats du 1er semestre
Drone Volt Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Hipay Group Réunion d'analystes semestrielle (16:00)
Innelec Multimedia Assemblée générale annuelle
Kumulus Vape Résultats du 1er semestre
LNA Sante Résultats du 1er semestre
Touax Réunion d'analystes semestrielle (17:45)
17/09/2026 ABL Diagnostics Assemblée générale mixte (11:00)
Advicenne Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Akwel Résultats du 1er semestre
Altamir Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Aubay Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Boiron Chiffre d'affaires 1er semestre
Exacompta Clairef. Résultats du 1er semestre
Forsee Power Résultats du 1er semestre
Innate Pharma Résultats du 1er semestre
LNA Sante Réunion d'analystes semestrielle
Miliboo Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Poujoulat Assemblée générale annuelle
Robertet Résultats du 1er semestre
Robertet Ci Résultats du 1er semestre
Solutions 30 Réunion d'analystes semestrielle (18:30)
Virbac Résultats du 1er semestre (Après clôture)
18/09/2026 Actia Group Résultats du 1er semestre (07:00)
Akwel Réunion d'analystes semestrielle
Altamir Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
Bains Mer Monaco Assemblée générale annuelle
Bernard Loiseau Assemblée générale annuelle (10:00)
Bio UV Group Résultats du 1er semestre
Eurofins Cerep Résultats du 1er semestre
Nsc Groupe Résultats du 1er semestre
Robertet Réunion d'analystes semestrielle
Trilogiq Assemblée générale annuelle (11:00)
Virbac Réunion d'analystes semestrielle

Valeurs associées

ABL DIAGNOSTICS
2,5000 EUR Euronext Paris -0,79%
ACTIA GROUP
3,8800 EUR Euronext Paris +0,52%
ADVICENNE
0,8580 EUR Euronext Paris -0,92%
AELIS FARMA
1,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
AKWEL
5,9600 EUR Euronext Paris -2,30%
ALTAMIR
22,6000 EUR Euronext Paris -0,44%
ASSYSTEM
40,4500 EUR Euronext Paris -0,86%
AUBAY
52,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
BAINS DE MER MONACO
140,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
BERNARD LOISEAU
3,6600 EUR Euronext Paris 0,00%
BIO-UV GRP
1,3200 EUR Euronext Paris +1,54%
BOIRON
26,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
COMP DE L'ODET
1 284,0000 EUR Euronext Paris -0,31%
DELFINGEN
29,7000 EUR Euronext Paris +0,68%
DMS
0,9720 EUR Euronext Paris 0,00%
DRONE VOLT
0,3448 EUR Euronext Paris -0,92%
EUROFINS-CEREP
18 200,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
EXACOMPTA
156,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
EXAIL TECHNOLOGIES
124,2000 EUR Euronext Paris -0,16%
FORSEE POWER
0,2100 EUR Euronext Paris 0,00%
HIPAY GROUP
4,9500 EUR Euronext Paris -0,60%
IMPLANET
0,1730 EUR Euronext Paris +1,88%
INNATE PHARMA
1,5780 EUR Euronext Paris -0,63%
INNELEC MULTIMEDIA
2,4400 EUR Euronext Paris -0,81%
KUMULUS VAPE
2,7500 EUR Euronext Paris -1,43%
LNA SANTE
32,9000 EUR Euronext Paris +1,86%
MAAT PHARMA
2,5750 EUR Euronext Paris -5,85%
MILIBOO
1,610 EUR Euronext Paris 0,00%
NSC GROUPE
65,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
POUJOULAT
6,060 EUR Euronext Paris +0,66%
QWAMPLIFY
1,5100 EUR Euronext Paris -1,31%
REALITES
0,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET
767,0000 EUR Euronext Paris -0,26%
ROBERTET CI E87
669,000 EUR Euronext Paris 0,00%
SOLUTIONS 30
0,5150 EUR Euronext Paris -0,39%
TOOSLA
0,0006 EUR Euronext Paris -25,00%
TOUAX
3,9000 EUR Euronext Paris +2,63%
TRILOGIQ
5,050 EUR Euronext Paris 0,00%
VIRBAC
314,5000 EUR Euronext Paris +0,96%
WATERA
1,3100 EUR Euronext Paris -0,38%
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107,79 -1,37%
SOITEC
123,1 -12,79%
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0,0804 -1,95%
HAFFNER ENERGY
0,645 -0,15%
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