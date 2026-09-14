Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|14/09/2026
|Delfingen
|Résultats du 1er semestre
|DMS Group
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Realites
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|Toosla
|Assemblée générale mixte (10:00)
|15/09/2026
|Aelis Farma
|Résultats du 1er semestre
|Assystem
|Résultats du 1er semestre
|Delfingen
|Réunion d'analystes semestrielle
|Exail technologies
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Implanet
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Maat Pharma
|Résultats du 1er semestre
|Qwamplify
|Résultats du 1er semestre
|Watera
|Assemblée générale extraordinaire (10:00)
|16/09/2026
|Assystem
|Réunion d'analystes semestrielle
|Aubay
|Résultats du 1er semestre
|Compagnie Odet
|Résultats du 1er semestre
|Drone Volt
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Hipay Group
|Réunion d'analystes semestrielle (16:00)
|Innelec Multimedia
|Assemblée générale annuelle
|Kumulus Vape
|Résultats du 1er semestre
|LNA Sante
|Résultats du 1er semestre
|Touax
|Réunion d'analystes semestrielle (17:45)
|17/09/2026
|ABL Diagnostics
|Assemblée générale mixte (11:00)
|Advicenne
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Akwel
|Résultats du 1er semestre
|Altamir
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Aubay
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
|Boiron
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Exacompta Clairef.
|Résultats du 1er semestre
|Forsee Power
|Résultats du 1er semestre
|Innate Pharma
|Résultats du 1er semestre
|LNA Sante
|Réunion d'analystes semestrielle
|Miliboo
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Poujoulat
|Assemblée générale annuelle
|Robertet
|Résultats du 1er semestre
|Robertet Ci
|Résultats du 1er semestre
|Solutions 30
|Réunion d'analystes semestrielle (18:30)
|Virbac
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|18/09/2026
|Actia Group
|Résultats du 1er semestre (07:00)
|Akwel
|Réunion d'analystes semestrielle
|Altamir
|Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
|Bains Mer Monaco
|Assemblée générale annuelle
|Bernard Loiseau
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Bio UV Group
|Résultats du 1er semestre
|Eurofins Cerep
|Résultats du 1er semestre
|Nsc Groupe
|Résultats du 1er semestre
|Robertet
|Réunion d'analystes semestrielle
|Trilogiq
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Virbac
|Réunion d'analystes semestrielle
Calendrier des sociétés sur 15 jours
Valeurs associées
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