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Calendrier décalé pour un essai d'Innate Pharma et AstraZeneca
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 07:07

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Le laboratoire AstraZeneca a mis à jour le calendrier prévisionnel des premiers résultats d'un essai clinique de phase 3, a annoncé Innate Pharma. Initialement espérées au second semestre 2026, les données sont désormais attendues au premier semestre 2027.

La société biotechnologique a précisé que le report tient à la nature même de l'étude, dont le calendrier dépend de la survenue effective d'évènements cliniques.

Cet essai teste Durvalumab en association avec Monalizumab ou Oleclumab chez des patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) de stade III non résécable et sans progression après chimioradiothérapie à base de platine.

Développé initialement par Innate Pharma, l'anticorps anti-NKG2A Monalizumab fait l'objet d'un accord avec AstraZeneca. Le laboratoire pharmaceutique britannique en a acquis l'ensemble des droits en oncologie en octobre 2018, prolongeant le partenariat de codéveloppement et de commercialisation noué en 2015.

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