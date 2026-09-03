CaixaBank dans le vert, des propos d'Oddo BHF en soutien

CaixaBank gagne 1% à 13,3 EUR à Madrid, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF, qui réaffirme son opinion "surperformance" et relève son objectif de cours de 14 à 14,6 EUR sur l'action, après des ajustements de son modèle de valorisation pour la banque espagnole.

"Compte tenu du solide parcours boursier ( 27% depuis le début de l'année et 57% sur un an), la question du potentiel de rerating sur le titre continue légitimement de se poser en dépit de fondamentaux solides", reconnaît le bureau d'études.

Oddo BHF considère néanmoins que CaixaBank reste une belle equity story bancaire à ce stade (forte rentabilité, solide capital, excellente qualité d'actifs, retour à l'actionnaire intéressant et exposition favorable à l'Espagne) et que "oui, il reste bien un potentiel de rerating additionnel à court terme".

Selon lui, ce potentiel s'articulerait autour des axes suivants : révisions positives du NII (revenu net d'intérêts), rachats d'actions additionnels, confirmation dans la durée de la perspective d'un RoTE autour de 20% (et au-delà) et résilience de l'économie espagnole.

"C'est la question de la capacité de CaixaBank à pérenniser son niveau de RoTE au-dessus de la barre des 20% qui représente la principale interrogation, mais aussi le principal levier de rerating potentiel. Le consensus semble, selon nous, encore trop "conservateur" sur ce point", juge l'analyste.