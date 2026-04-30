Caixabank-Bénéfice supérieur aux attentes au T1, rachat d'actions de €500 mlns

La banque espagnole Caixabank CABK.MC a fait état jeudi d'un bénéfice net en hausse de 7% et au-dessus des attentes au premier trimestre, la croissance de ses activités d'assurance et de ses commissions ayant compensé l'impact négatif d'une taxe bancaire.

La plus grande banque du pays en termes d'actifs nationaux a affiché un bénéfice net de 1,57 milliard d'euros pour la période de janvier à mars, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 1,46 milliard.

Caixabank a également dévoilé un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 500 millions d'euros.

Les banques espagnoles ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêt sur leurs prêts, bien que ce vent favorable se soit inversé avec la baisse des taux d'intérêt. Les récentes tensions géopolitiques liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran entraînent par ailleurs une hausse de l'inflation et une hausse des taux est attendue d'ici la fin de l'année.

Le revenu net d'intérêts (RNI) de la banque, qui mesure les revenus des prêts moins les coûts des dépôts, a augmenté de 0,6% au premier trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,66 milliards d'euros. Les analystes s'attendaient à un RNI de 2,69 milliards d'euros.

(Rédigé par Jesús Aguado ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)