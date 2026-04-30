CaixaBank a vu ses profits grimper de 7% au premier trimestre

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le groupe espagnol CaixaBank a vu son bénéfice grimper de 7% au premier trimestre, grâce à une activité commerciale "élevée", selon ses résultats publiés jeudi.

La troisième banque espagnole en termes de capitalisation, derrière Santander et BBVA, a dégagé au total 1,57 milliard d'euros de bénéfice net entre janvier et mars, contre 1,47 milliard sur la même période voilà un an, précise-t-elle.

Caixabank attribue notamment ces résultats à l'arrivée de nouveaux clients (+372.000 sur un an), ce qui s'est traduit par une augmentation de l'octroi de crédits.

La banque en a profité pour annoncer "son huitième" programme de rachat d'actions, d'un montant de 500 millions d'euros.

CaixaBank, qui revendique désormais 20,8 millions de clients en Espagne et au Portugal, avait annoncé il y a un an sa décision de réimplanter son siège social en Catalogne, sa base historique, après l'avoir transféré en 2017 hors de cette région en raison des inquiétudes réglementaires et financières générées par la tentative de sécession indépendantiste.