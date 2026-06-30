CAFOM améliore sa marge au premier semestre

Le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer a publié un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 6,3 %, à 235,3 millions d'euros, malgré un marché de l'ameublement toujours difficile. Le groupe a bénéficié de la solide dynamique de son activité e-commerce en Europe continentale, qui a plus que compensé le léger recul de ses activités en Outre-mer.

Le pôle e-commerce Europe continentale, porté par Vente-unique.com, a enregistré une croissance de 15,8%, soutenue par son expansion internationale et la montée en puissance de sa place de marché. À l'inverse, l'activité Outre-mer a reculé de 1,2%, à 122,8 MEUR, illustrant toutefois, selon le groupe, la résilience de son réseau de magasins.

La rentabilité s'est améliorée au cours du semestre. Le taux de marge brute a progressé de 1,5 point, à 52,9 %, grâce à un mix d'activité plus favorable et à la hausse des commissions générées par la place de marché de Vente-unique.com. La marge brute atteint ainsi 124,6 MEUR, en progression de 10,6 MEUR sur un an.

L'EBITDA ajusté s'établit à 29,6 MEUR, contre 28,1 MEUR un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est resté quasiment stable à 13,2 MEUR, tandis que le résultat net part du groupe ressort à 7 MEUR, contre 7,4 MEUR un an auparavant.

Sur le plan opérationnel, CAFOM poursuit l'adaptation de son réseau. Le groupe a fermé deux magasins à Koné, en Nouvelle-Calédonie, et concentre désormais sa présence sur ce territoire autour de ses enseignes Darty et But Cosy à Nouméa. En parallèle, un nouveau magasin Darty a ouvert en juin à La Réunion et une seconde ouverture est prévue d'ici la fin de l'exercice à Sainte-Marie.

CAFOM poursuit également sa diversification géographique avec le lancement, en juin, d'un site de vente en ligne de mobilier en Australie, un marché que le groupe juge porteur. Cette nouvelle implantation s'appuie sur son expertise en matière d'approvisionnement, de logistique et de transport maritime.

Enfin, CAFOM a indiqué poursuivre l'intégration des marques Habitat et des stocks repris dans le cadre de la liquidation de l'enseigne. Le groupe n'a toutefois pas communiqué d'éléments financiers détaillés à ce stade sur la contribution de cette opération.