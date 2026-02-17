Cadence Design en hausse après avoir dépassé les estimations de résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions du fournisseur de logiciels de conception de puces Cadence Design CDNS.O augmentent de 4,4 % à 296 $ après la cloche

** Le chiffre d'affaires de 1,44 milliard de dollars de CDNS au 4ème trimestre dépasse l'estimation moyenne des analystes de 1,42 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Cadence affiche un bénéfice ajusté de 1,99 $ par action pour le quatrième trimestre, dépassant l'estimation du consensus de 1,91 $ par action

** CDNS prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 5,9 et 6 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux attentes des analystes

** Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 8,05 et 8,15 dollars pour l'année 2206, contre 8,05 dollars estimés par les analystes

** L'action a augmenté de 4 % en 2025