 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cadence dépasse ses estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires trimestriels grâce à une forte demande liée à l'IA
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 23:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cadence Design Systems CDNS.O a dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel mardi, la forte demande de processeurs complexes d'intelligence artificielle ayant dopé les ventes de son logiciel de conception de puces.

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, ont augmenté de près de 4 % dans les échanges prolongés.

La demande élevée de puces capables de traiter des processus complexes d'intelligence artificielle a profité à l'entreprise, qui propose des logiciels de conception spécialisés pour tracer des circuits complexes et des plans pour des composants courants tels que les connecteurs de mémoire. Elle vend également des outils qui vérifient la surchauffe ou les problèmes électriques.

Le directeur financier, John Wall, a déclaré que d'importantes réservations de contrats au quatrième trimestre laissaient à l'entreprise un montant record de 7,8 milliards de dollars de travaux sous contrat à livrer au cours des périodes à venir, ce qui lui conférait une forte dynamique à l'horizon 2026. Cadence, qui compte parmi ses clients Apple AAPL.O et Amazon

AMZN.O , a lancé au début du mois un "agent" virtuel d'intelligence artificielle destiné à aider des entreprises telles que Nvidia NVDA.O à accélérer la conception de puces complexes, un domaine de plus en plus important dans la course à la technologie entre les États-Unis et la Chine.

Le chiffre d'affaires de Cadence au quatrième trimestre a augmenté de 6,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,44 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,42 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,99 $ par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 1,91 $ par action.

Cadence prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 5,9 et 6,0 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux attentes des analystes. Pour 2025, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 5,30 milliards de dollars.

Elle prévoit également un bénéfice ajusté par action de 8,05 à 8,15 dollars pour l'année, ce qui correspond largement aux estimations de 8,05 dollars.

Valeurs associées

AMAZON.COM
201,1500 USD NASDAQ +1,19%
APPLE
263,7300 USD NASDAQ +3,11%
CADENCE DESIGN
283,1700 USD NASDAQ -5,44%
NVIDIA
184,9700 USD NASDAQ +1,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un hypermarché Carrefour à Aix-en-Provence
    Carrefour affiche un CA à +2,8% en 2025 avec la France et l'Espagne
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Carrefour a fait état mardi d'une hausse ‌de 2,8% à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros, le ​géant français de la grande distribution citant une amélioration de la performance en France et en Espagne. Dans l'Hexagone, ... Lire la suite

  • Usine de Bayer Mexico à Lerma
    Bayer-Monsanto propose $10,25 mds dans le litige des cancers liés au Roundup
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Bayer annonce mardi que sa division ‌Monsanto a proposé de verser 7,25 milliards d'euros dans le cadre d'un règlement judiciaire national aux ​Etats-Unis afin de solder les poursuites actuelles et à venir contre son désherbant Roundup, mis en cause pour plusieurs ... Lire la suite

  • Usine Verallia à Chateaubernard
    Verallia envisage de supprimer environ 360 emplois en France et en Allemagne
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Le groupe verrier français ‌Verallia a annoncé mardi le lancement d’une "revue stratégique de ses sites ​industriels en Europe", incluant la possibilité d'une fermeture de site en Allemagne et de mise à l'arrêt de fours en France ​et au Royaume-Uni, et qui pourrait ... Lire la suite

  • Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève
    Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    par Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a ‌fini en légère hausse mardi, effaçant des pertes subies en début de séance, alors que les valeurs technologiques se sont ​redressées et que le secteur financier a progressé, contribuant aux gains du Dow Jones. L'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank