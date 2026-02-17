Cadence dépasse ses estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires trimestriels grâce à une forte demande liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cadence Design Systems CDNS.O a dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel mardi, la forte demande de processeurs complexes d'intelligence artificielle ayant dopé les ventes de son logiciel de conception de puces.

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, ont augmenté de près de 4 % dans les échanges prolongés.

La demande élevée de puces capables de traiter des processus complexes d'intelligence artificielle a profité à l'entreprise, qui propose des logiciels de conception spécialisés pour tracer des circuits complexes et des plans pour des composants courants tels que les connecteurs de mémoire. Elle vend également des outils qui vérifient la surchauffe ou les problèmes électriques.

Le directeur financier, John Wall, a déclaré que d'importantes réservations de contrats au quatrième trimestre laissaient à l'entreprise un montant record de 7,8 milliards de dollars de travaux sous contrat à livrer au cours des périodes à venir, ce qui lui conférait une forte dynamique à l'horizon 2026. Cadence, qui compte parmi ses clients Apple AAPL.O et Amazon

AMZN.O , a lancé au début du mois un "agent" virtuel d'intelligence artificielle destiné à aider des entreprises telles que Nvidia NVDA.O à accélérer la conception de puces complexes, un domaine de plus en plus important dans la course à la technologie entre les États-Unis et la Chine.

Le chiffre d'affaires de Cadence au quatrième trimestre a augmenté de 6,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,44 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,42 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,99 $ par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 1,91 $ par action.

Cadence prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 5,9 et 6,0 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux attentes des analystes. Pour 2025, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 5,30 milliards de dollars.

Elle prévoit également un bénéfice ajusté par action de 8,05 à 8,15 dollars pour l'année, ce qui correspond largement aux estimations de 8,05 dollars.