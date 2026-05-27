CACEIS crée une plateforme nouvelle génération au service de la distribution de fonds

(Zonebourse.com) - CACEIS, leader européen de l'asset servicing, lance NOVA, une plateforme digitale à technologie avancée dédiée aux services d'agent de transfert. Bâtie sur une architecture cloud native et microservices, NOVA est une solution évolutive, résiliente et flexible qui marque une étape majeure dans la stratégie de la transformation digitale de CACEIS (établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels).

Dans un environnement où la diversification des fonds d'investissement s'accélère - des fonds traditionnels aux ETF, en passant par les fonds alternatifs et les structures tokenisées -, NOVA permet d'intégrer rapidement de nouveaux fonds et de nouveaux canaux de distribution. Elle absorbe durablement l'augmentation des volumes tout en optimisant l'expérience utilisateur.

S'appuyant sur la méthode Agile, CACEIS prévoit d'enrichir en permanence la plateforme avec de nouveaux parcours digitaux, de nouvelles fonctionnalités et des capacités d'intégration étendues. Cette démarche d'amélioration continue garantit un service toujours plus fluide, performant et aligné avec les besoins évolutifs de l'industrie de la gestion d'actifs.

Grâce à une automatisation renforcée et un haut niveau de traitement STP (straight-through processing), NOVA assure un traitement plus rapide et plus fiable des opérations. Elle contribue à réduire le délai de commercialisation des nouveaux fonds et à limiter le risque opérationnel.

Au-delà du traitement des flux, la plateforme intègre des services data-driven à forte valeur ajoutée augmentés par de l'Intelligence Artificielle : reportings enrichis, analyses de données, outils d'aide à la décision, suivi des opérations en temps réel. Ces services offrent aux clients une vision plus fine et exploitable de leurs activités de distribution.

NOVA renforce le modèle "Follow-the-Sun, Data Anytime Anywhere" de CACEIS, en permettant un suivi des opérations en continu 24/7.

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