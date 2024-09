Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: enfonce les 7700Pts, incertitudes géopolitiques information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - Après une semaine faste qui l'a permis de finir à près de 7792 points vendredi soir, le CAC40 débute la séance en forte baisse, sur fond d'incertitudes géopolitiques ravivées par la mort du chef du Hezbollah ce week-end. Le CAC40 est en repli de 1,6% vers 7670Pts.



'En Europe ce jour, les indices des prix à la consommation allemand et italien prendront une importance accrue compte tenu de la faiblesse des prix français et espagnols parus vendredi dernier', met aussi en avant Deutsche Bank.



Ce dernier rappelle que l'inflation dans l'ensemble de la zone euro est attendue ce mardi. Les opérateurs seront aussi attentifs cette semaine aux indices d'activité PMI et ISM, ainsi qu'au rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre.



Dans l'actualité des valeurs, Stellantis a réduit ses objectifs 2024 pour prendre en compte sa décision d'amplifier ses actions pour corriger les problèmes de performance en Amérique du Nord, ainsi que la détérioration de la dynamique du secteur automobile mondial.



Vivendi a conclu des accords bilatéraux de financements structurés lui permettant de couvrir les éventuels besoins de remboursement de sa dette obligataire, dans l'hypothèse où son projet de scission serait mené à bien.



Atos annonce que ses actionnaires et créanciers financiers, réunis en classes de parties affectées, ont soutenu largement le projet de plan de sauvegarde accélérée proposé, les trois classes ayant voté en sa faveur à la majorité requise.



TotalEnergies indique avoir mis en service Danish Fields et Cottonwood, deux centrales solaires géantes avec stockage par batteries situées dans le sud-est du Texas, de nouveaux projets représentant d'une capacité combinée de 1,2 GW.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur STMicroelectronics avec un objectif de cours ramené de 40 à 36 euros, dans le sillage d'estimations de BPA 2024-26 abaissées d'environ 7% pour le fabricant franco-italien de semi-conducteurs.





