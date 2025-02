CAC40: en fort recul, la guerre commerciale se concrétise information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 11:04









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en net recul de matin, lâchant près de 1,9%, vers 7800 points, pénalisée par Stellantis (-7%) et Teleperformance (-5%).



Les marchés réagissent après l'annonce par les Etats-Unis de l'imposition de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine, une décision qui réveille le spectre d'une guerre commerciale. Donald Trump a par ailleurs laissé entendre que l'Europe pourrait aussi être visée dans un second temps.



En réaction, le premier ministre canadien Justin Trudeau a mis en place des contre-tarifs douaniers de 25% sur l'alcool, les vêtements, les appareils électroménagers et le bois importés des Etats-Unis.



La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a indiqué que son pays se préparait lui aussi à lancer des mesures de rétorsion contre les Etats-Unis.



De son côté, Pékin s'est opposé fermement aux mesures tarifaires américaines et s'est engagé à prendre des contre-mesures afin de protéger ses intérêts.



Les investisseurs craignent que les hausses des droits de douane prises par les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux viennent freiner une croissance mondiale pour le moment solide.



Les marchés d'actions mondiaux ont connu un bon début d'année jusqu'ici, mais une escalade du conflit commercial pourrait conduire les investisseurs à délaisser les actifs les plus risqués pour se tourner vers les valeurs refuges.



Signe du regain de nervosité sur les places financières, l'indice Nikkei décrochait de plus de 2,7% ce lundi, ce qui le conduit à accuser désormais un repli de 3,6% depuis le 1er janvier.



Le risque commercial pourrait par ailleurs venir compliquer un peu plus l'équation déjà délicate de la politique monétaire aux Etats-Unis.



Face à l'incertitude entourant l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump, Jerome Powell, le président de la Fed, s'est abstenu mercredi dernier d'évoquer de nouvelles baisses de taux.



A Wall Street, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent à ce stade entre 1,5% et 2,5%, laissant entrevoir une ouverture dans le rouge Outre-Atlantique.



Les marchés d'actions se trouvent aussi dans l'ombre du risque politique en France, où le gouvernement de François Bayrou a prévu de recourir au 49.3 cet après-midi pour faire voter son projet de budget, faisant courir au premier ministre le risque d'une motion de censure.



Le retour au premier plan du dossier commercial entraîne une ruée sur les obligations d'Etat, ce qui conduit le rendement des Treasuries américains à 10 ans, véritable référence du marché, à 4,53%.



Les projets de Donald Trump profitent en revanche au dollar, qui rebondit fortement face à l'euro après une relative stabilité la semaine dernière.



La monnaie unique retombe ce matin sous la barre de 1,0250 contre le billet vert, revenant ainsi en direction de ses planchers pluriannuels atteints le mois dernier.



Avec le retour de l'aversion au risque, l'or, valeur refuge par excellence, évolue à 2800$ l'once, même si la vigueur du dollar contraint le métal jaune à consolider à la marge.

Sur le marché pétrolier, le Brent de mer du Nord recule de 0,4%, vers 76,5$.



Sur le front des statistiques, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est redressé de 45,1 en décembre à 46,6 en janvier, un sommet de huit mois, et signale donc la plus faible détérioration de la conjoncture du secteur depuis mai 2024.



Par ailleurs, après trois mois consécutifs de repli, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française s'est redressé de 41,9 en décembre à 45 en janvier, son plus haut niveau depuis juin dernier, et met en évidence un très fort ralentissement de la contraction du secteur.



Dans l'actualité des sociétés françaises, L'Oréal annonce avoir signé un accord en vue de la cession d'environ 29,6 millions d'actions Sanofi à un prix unitaire de 101,5 euros, soit un montant total de trois milliards d'euros, dans le cadre du programme de rachat de ses propres actions par le groupe de santé.



Stellantis a dévoilé lundi un projet visant à simplifier son organisation en amont de la nomination d'un nouveau directeur général (CEO), toujours prévue dans les prochains mois.



EssilorLuxottica indique avoir reçu l'autorisation de la FDA américaine pour la commercialisation sans ordonnance de ses Nuance Audio Glasses aux Etats-Unis, ainsi que le marquage CE et la certification ISO lui permettant de lancer Nuance Audio en Europe.





