CAC 40: écarts limités à l'aube d'une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait en légère hausse lundi matin, mais les écarts s'annoncent limités dans un marché attentiste avant les multiples rendez-vous économiques attendus ces prochains jours.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - progresse de 23,5 points à 8148,5 points, laissant entrevoir un début de séance en territoire positif.



Le CAC affiche un rebond de presque 10% depuis le début de l'année, porté par un repositionnement massif des investisseurs sur les valeurs européennes et dans l'anticipation d'un redressement de l'économie du Vieux Continent.



Sa remontée semble toutefois s'être quelque peu essoufflée ces derniers temps, à tel point que l'indice parisien vient d'aligner deux semaines consécutives de baisse.



Depuis qu'il a atteint le 18 février un plus haut de six mois, au-delà de 8225 point, le CAC a reculé de plus de 1% sous le coup de statistiques décevantes aux Etats-Unis et du retour des tensions commerciales.



Wall Street a également dû faire face au même regain d'inquiétudes, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ayant respectivement cédé 1% et 3,5% la semaine passée, enchaînant eux aussi une seconde semaine dans le rouge.



Sur l'ensemble du mois de février, l'indice technologique new-yorkais a perdu autour de 4%.



Les nombreux indicateurs au programme de la semaine - ISM et rapport sur l'emploi en tête - pourraient encore dresser le tableau d'une économie américaine en net ralentissement aux Etats-Unis.



L'agenda économique des jours à venir s'annonce également chargé en Europe avec la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi.



Un assouplissement d'un quart de point est largement intégré dans les cours et le marché attend surtout les commentaires que fera la présidente de l'institution, Christine Lagarde, lors de sa traditionnelle conférence de presse.



Sachant qu'il s'agirait de la sixième baisse consécutive de taux de la part de BCE, la marge de manoeuvre pour de nouvelles réductions commence en effet à se restreindre, d'après les analystes.



Les investisseurs suivront également l'évolution des relations commerciales, alors que Donald Trump a annoncé l'instauration de 10% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois dès demain.



Le 'clash' qui a éclaté vendredi soir dans le bureau ovale de la Maison Blanche entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky semble en revanche être relativisé par les marchés.



Les investisseurs semblent visiblement se concentrer sur les espoirs suscités par la perspective d'un éventuel plan de paix franco-britannique élaboré depuis Londres, où se sont réunis hier plusieurs dirigeants européens.





