Cabasse sous pression dans un marché en net ralentissement
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 09:56
Dans la continuité du premier semestre 2025, Cabasse a évolué dans un environnement économique toujours dégradé, marqué par le ralentissement de la consommation en France comme à l'international.
Cette situation s'est traduite par des niveaux de stocks durablement élevés chez les distributeurs. L'activité du groupe a par ailleurs été pénalisée par des difficultés d'approvisionnement, liées aux tensions sur la trésorerie et au durcissement des conditions commerciales imposées par certains fournisseurs asiatiques.
L'activité de Cabasse en 2026 dépendra étroitement de l'évolution de la consommation et du rythme de déploiement des nouveaux accords de distribution à l'international. Le groupe reste par ailleurs exposé aux tensions sur sa trésorerie, qui compliquent les relations avec certains fournisseurs et sous-traitants asiatiques, avec un durcissement des conditions de paiement et des risques de perturbations d'approvisionnement susceptibles de peser sur la disponibilité des produits et, in fine, sur l'activité.
Le titre décroche de 28% à la Bourse de Paris en matinée.
