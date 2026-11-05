C'est vraiment nul : à quoi s'attendre pendant les derniers jours d'un Congrès républicain

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(Ajout d'un article de blog)

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* Le dollar reste pratiquement inchangé; l'or progresse de >1%; le brut américain gagne environ 2%; le bitcoin recule de >4%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,84%

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TELLEMENT NUL: À QUOI S'ATTENDRE PENDANT LES DERNIERS JOURS D'UN CONGRÈS RÉPUBLICAIN

Mardi, le Grand Old Party s’est fait passer un savon à l’ancienne, offrant aux démocrates leur victoire la plus retentissante depuis le Watergate.

Alors, à une vingtaine de jours législatifs de la prise de pouvoir par la gauche, que peut-on attendre de ce Congrès "canard boiteux" le plus nul depuis des décennies?

Chris Krueger et Justin Soto, de TD Cowen, ont publié jeudi une note posant précisément cette question.

Tout d’abord, compte tenu du fait qu’au moins 71 députés et une vingtaine de sénateurs ont été évincés lors du scrutin de mardi, Krueger et Soto prévoient qu’une faible participation risque de peser sur le programme républicain.

"Il faut s’attendre à ce que les initiatives partisanes ou exclusivement républicaines soient bloquées en raison des problèmes de présence prévisibles", écrivent-ils.

Deuxièmement, la note indique que les nominations de juges figureront probablement en tête de leur liste de priorités, aux côtés des questions de financement du gouvernement, notamment la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA).

Krueger et Soto qualifient le financement du gouvernement de "priorité absolue", soulignant que le plafond de la dette doit être relevé, mais que cette question sera probablement reportée à l’année prochaine.

La "réconciliation budgétaire doit être mise en œuvre dès maintenant, sous peine d’être abandonnée", indique la note.

TD Cowen s’attend à ce qu’une motion de destitution du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, présentée par le Parti républicain, soit adoptée à la majorité simple.

Au-delà de cela, un "remaniement ministériel" est considéré comme une possibilité réelle à la suite de cette défaite cuisante. Outre Hegseth, le secrétaire à l’Énergie Chris Wright, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et le secrétaire à la Santé RFK Jr pourraient tous recevoir leur lettre de licenciement.

(Stephen Culp)

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