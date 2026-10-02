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“C'est la mémoire, et non les processeurs, qui reste le point faible de l'Europe en matière de supercalcul”, déclare le directeur général de Bull
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 11:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Leo Marchandon

L'Europe est de plus en plus en mesure de s'approvisionner localement en composants destinés à ses supercalculateurs, mais la mémoire reste le principal maillon faible de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré vendredi le directeur général du fabricant français de supercalculateurs Bull.

Bull peut désormais s'approvisionner à hauteur d'environ 70% en composants pour les machines qu'il fabrique en Europe – notamment les cartes, les interconnexions, les systèmes de refroidissement et, de plus en plus, les processeurs –, contre 20% à 30% il y a cinq ans, ce qui fait de la mémoire le dernier composant majeur à ne pas disposer d'un fournisseur européen, a déclaré le directeur général Emmanuel Le Roux.

* Il a évoqué les progrès réalisés dans le domaine des processeurs européens — SiPearl, dont Bull détient une participation, Vsora et Openchip.

* “Le problème, c’est la mémoire”, a-t-il déclaré à Reuters depuis l’usine de la société à Angers. “Nous ne voyons rien poindre à l’horizon.”

* Les processeurs représentent 10% à 20% de la valeur d’un supercalculateur, a-t-il précisé.

* Les prix de la mémoire ont fortement augmenté et constituent désormais l’une des principales préoccupations du secteur, a déclaré M. Le Roux. Des initiatives européennes dans le domaine de la mémoire existent, mais leur mise en place prendrait beaucoup de temps.

* Samsung 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O produisent plus de 90% de la mémoire mondiale.

* Les puces mémoire stockent les données sur lesquelles une machine travaille activement; les supercalculateurs en ont besoin en quantités considérables.

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