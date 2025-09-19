Bylvay® (odévixibat) approuvé au Japon pour le traitement d’une maladie rare du foie (CIFP)

Bylvay ® est le premier inhibiteur du transport iléal des acides biliaires administré une fois par jour à être approuvé comme traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP) au Japon, offrant une option de traitement non chirurgicale pour les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes.

Paris, France – 19 septembre 25 – Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a annoncé aujourd’hui que le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a accordé l’autorisation réglementaire pour Bylvay ® (odévixibat) dans le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP). La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares dans lesquelles les acides biliaires s’accumulent dans le foie, ce qui provoque peu à peu des lésions pouvant entraîner une insuffisance hépatique. Cette pathalogie a un impact sévère sur la qualité de vie en raison de symptômes invalidants tels que de démangeaisons intenses (prurit), causées par l’accumulation de bile dans le foie et dans le sang, pouvant entraîner des lésions cutanées, des troubles du sommeil, de l’irritabilité, ainsi qu’un développement cognitif et social altéré

« Les enfants atteints de CIPF endurent souvent des démangeaisons incessantes qui affectent leur qualité de vie au quotidien. Cela inclut des troubles du sommeil réguliers et nocturnes, pouvant avoir un impact négatif sur toute la famille », a déclaré Sandra Silvestri, MD, PhD, Vice-Présidente Exécutive, Directrice Médicale chez Ipsen. « L’autorisation de Bylvay en tant que traitement oral à prise unique quotidienne représente une nouvelle option bienvenue dans notre approche de cette maladie et offre un nouvel espoir aux patients et aux familles au Japon confrontés aux effets dévastateurs du CIPF. »

Bylvay est un puissant inhibiteur du transport iléal des acides biliaires, administré oralement une fois par jour, qui réduit la réabsorption des acides biliaires vers le foie. Dans l’essai PEDFIC, le plus grand essai mondial de Phase III mené dans la CIFP, les enfants traités avec Bylvay ont montré une diminution significative de la sévérité du prurit et des taux d'acides biliaires sériques. Le traitement a été généralement bien toléré, sans effets indésirables graves liés au médicament, avec une faible incidence d’événements gastro-intestinaux.

« Un diagnostic précoce et de une ’intervention rapide sont essentiels, dans le cas de la CIFP, pour gérer les symptômes et préserver la fonction hépatique, » a déclaré Dr. Hiroki Kondou, Professeur associé, Département de pédiatrie, Hôpital universitaire Kindai de Nara . « Cette approbation de Bylvay offre aux patients et à leurs aidants une nouvelle option thérapeutique susceptible de réduire les démangeaisons, améliorant ainsi la qualité du sommeil, tout en contribuant potentiellement à la préservation du foie. »

L’approbation du MHLW se fonde sur les données d’une étude de Phase III ouverte menée au Japon, qui a évalué l’efficacité et la tolérance de l’odévixibat chez les enfants atteints de CIFP de types 1 et 2. L’étude a confirmé l’amélioration des taux d’acides biliaires sériques et du prurit, cohérente avec les résultats globaux issus de l’essai de phase III PEDFIC. Le plan de développement clinique de Phase III de Bylvay au Japon a été mené par Jadeite Medicines Inc et, dans le cadre de la collaboration stratégique,

la demande d’autorisation de mise sur le marché pour cette indication a été transférée à Ipsen dont le siège social est à Tokyo, au Japon. Ipsen sera également responsable de la commercialisation de Bylvay au Japon.

À propos de la CIFP La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares dans lesquelles les acides biliaires s’accumulent dans le foie, ce qui provoque des lésions pouvant entraîner une insuffisance hépatique 2,3 . Il existe plusieurs sous-types de CIFP, dont trois se distinguent particulièrement : Les CIFP de types 1 et 2 se manifestent généralement au cours des premiers stades de la vie, la toute petite enfance ou la petite enfance, tandis que le CIFP de type 3 peut apparaître entre la petite enfance et l’adolescence 3,4 . La CIFP affecte l’homme et la femme de manière égale, à un taux allant de 1 pour 50 000 à 1 pour 100 000 5 naissances. Bien que certaines manifestations tardives de la CIFP puissent survenir à l’âge adulte, celle-ci se manifeste généralement chez les nourrissons et les jeunes enfants 6, dans une forme plus agressive. La CIFP affecte le quotidien des patients par ses symptômes invalidants, notamment de fortes démangeaisons (prurit) pouvant entraîner des mutilations cutanées, une détérioration du sommeil, un état d’irritabilité, un déficit d’attention et de mauvais résultats scolaires 4 .

À propos de Bylvay (odévixibat)

Bylvay est un puissant inhibiteur du transport iléal des acides biliaires (IBATi), administré une fois par jour, qui agit localement sur l'intestin grêle avec une absorption minimale dans le reste du corps (exposition systémique minimale). Bylvay a été approuvé en juin 2021 dans l’UE, comme première option de traitement médicamenteux pour tous les types de cholestase intrahépatique familiale progressive (CIFP) chez les patients âgés de six mois ou plus, et aux États-Unis, comme première option de traitement médicamenteux pour les patients âgés de trois mois et plus vivant avec un prurit cholestatique dû à une CIFP. Bylvay a obtenu le statut de médicament orphelin pour le traitement de la CIFP dans l’UE et aux États-Unis. En juin 2023, Bylvay a été approuvé aux États-Unis pour le traitement du prurit cholestatique chez les patients âgés de douze mois et plus atteints du syndrome d’Alagille (SAG), et a obtenu le statut de médicament orphelin pour le traitement du SAG. L’odévixibat a été approuvé en 2024 dans des circonstances exceptionnelles sous la marque Kayfanda pour le traitement du prurit cholestatique dans le syndrome d’Alagille (SAG) chez les patients âgés de six mois ou plus. Odevixibat est également en phase de développement avancée dans le cadre d’un essai clinique de phase III en cours (BOLD) pour le traitement de l’atrésie des voies biliaires.

À propos de PEDFIC

PEDFIC est le plus grand essai mondial de Phase III jamais mené dans la CIFP. PEDFIC 1 est un essai randomisé (1:1:1) de 24 semaines, en double aveugle, versus placebo, visant à évaluer l’efficacité et la tolérance de deux doses d’odévixibat (40 μg/kg ou 120 μg/kg) dans la réduction du prurit et des acides biliaires sériques (ABS) chez les enfants atteints de CIFP. Les résultats ont été publiés dans The Lancet 6 .

Les données de l’essai de Phase III PEDFIC 1 ont démontré le potentiel de Bylvay comme nouvelle option de traitement efficace dans la CIFP 6 .

L’essai PEDFIC (n = 62) a atteint son premier critère d’évaluation principal, avec une amélioration significative des symptômes de prurit sous odévixibat, 55 % des patients sous odévixibat ayant obtenu une réduction du prurit contre 30 % des patients sous placebo.

L'essai a atteint son deuxième critère d’évaluation principal, à savoir la réponse des patients au niveau des acides biliaires sériques (ABS), définie comme le nombre de patients ayant présenté une réduction (de 70 % ou plus par rapport à la valeur initiale, soit des niveaux de 70 μmol/L ou moins) des taux d’ABS à la semaine 24. Un nombre significativement plus important de patients ont vu leur taux d’ABS évoluer sous odévixibat, 33 % des patients ayant montré une réduction des taux d’ABS, contre zéro patient sous placebo à la semaine 24.

L’odévixibat a été généralement bien toléré, sans aucun événement indésirable grave lié au médicament et avec une faible incidence de diarrhée/selles fréquentes signalées au cours de l’essai.

PEDFIC 2, une étude d’extension ouverte de PEDFIC 1, est un essai en cours d’une durée de 72 semaines, visant à évaluer l’efficacité et la tolérance de l’odévixibat 120 µg/kg une fois par jour chez les patients atteints de CIFP. Les résultats des analyses intermédiaires ont été publiés dans The Journal of Hepatology 7 .

L'approbation du MHLW est fondée sur une étude de phase III ouverte menée par Jadeite Medicines au Japon. Jadeite Medicines a reçu la désignation de médicament orphelin pour l’odévixibat dans la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP) en mai 2023, suivie du lancement de l’essai de phase III chez des patients atteints de CIFP au Japon. L’étude a évalué l’efficacité et la sécurité de l’odévixibat chez les patients pédiatriques atteints de CIFP de types 1 et 2. Elle a confirmé une amélioration des taux d’acides biliaires sériques et du prurit cohérent avec les résultats globaux de l’essai PEDFIC.

A propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation interne et externe et sur près de 100 ans d’expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations, consultez ipsen.com

