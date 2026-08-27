BWX Technologies en hausse après la révision à la hausse de la note par Wells Fargo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de BWX Technologies ( BWXT.N ), fabricant de composants nucléaires, ont progressé de 1,2 % à 155,06 dollars après que Wells Fargo a relevé sa note

** Wells Fargo relève la note de BWXT de "sous-pondérer" à "pondération neutre"

** La société de courtage estime que la prime accordée au potentiel de croissance à long terme de son activité commerciale semble désormais plus raisonnable

** Sur 17 analystes, 13 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", quatre la note "conserver"; leur objectif de cours médian s’établit à 232,50 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, BWXT affiche une baisse de 10,5% depuis le début de l'année