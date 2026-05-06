information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 15:25

BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Walt Disney, CVS, Uber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi et à prolonger leur forte progression, portés par l'espoir d'un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran et par un enthousiasme soutenu autour de l'intelligence artificielle. .N

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - Bondit après avoir prévu un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations nL4N41J0PM

** Coty Inc COTY.N :

BUZZ - En baisse après avoir signalé un impact sur ses ventes dû au conflit au Moyen-Orient nL6N41J0GY

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Bondit grâce à des prévisions solides tirées de l'IA

nL6N41J0H6

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - En forte hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N41J0MN

** Arista Networks Inc ANET.N :

BUZZ - En baisse alors que les prévisions pour le deuxième trimestre ne répondent pas aux attentes élevées nL6N41J0IB

** Intel Corp INTC.O : ** Arm Holdings PLC ARM.O : ** Qualcomm Inc QCOM.O : ** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques progressent grâce aux espoirs liés au développement de l'IA nL4N41J0R5

** Lucid Group Inc LCID.O :

BUZZ - En baisse après la suspension de ses prévisions et des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre

nL6N41J0JK

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent alors que le pétrole recule suite à l'annonce d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran nL4N41J0UB

** Lumen Technologies Inc LUMN.N :

BUZZ - En baisse après des pertes plus importantes que prévu

nL6N41J0LB

** CVS Health Corp CVS.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N41J10P

** MannKind Corp MNKD.O :

BUZZ - En hausse après avoir conclu un partenariat avec United Therapeutics pour un médicament inhalé destiné au traitement d'une maladie pulmonaire rare nL4N41J10Q

** Oscar Health Inc OSCR.N :

BUZZ - En hausse grâce au doublement de son bénéfice net et à la stabilité de ses coûts médicaux nL4N41J0YC

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Bondit après avoir signé un bail de près de 10 milliards de dollars pour un centre de données dédié à l'IA au Texas nL6N41J0MM

** Apollo Global Management Inc APO.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les 1 000 milliards de dollars d'actifs nL6N41J0MT

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de la note par Bernstein nL6N41J0MU

** Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O :

BUZZ - En baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL4N41J13D

** Avalo Therapeutics Inc AVTX.O :

BUZZ - Bondit après que son médicament contre une maladie de la peau a montré des bénéfices potentiels lors d'un essai de phase intermédiaire nL4N41J13O

** Cummins Inc CMI.N :

BUZZ - Les courtiers relèvent l'objectif de cours de Cummins alors que les perspectives du secteur de la production d'électricité s'améliorent nL4N41J13N

** 908 Devices Inc MASS.O :

BUZZ - En hausse après le rachat de la société suisse de détection de médicaments NIRLAB nL4N41J15N

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - En hausse alors que les perspectives de réservations dépassent les prévisions nL6N41J0N8

** Cencora Inc COR.N :

BUZZ - En baisse après des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux estimations nL4N41J170

** Elanco Animal Health Inc ELAN.N :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL4N41J137

** Ingram Micro Holding Corp INGM.N :

BUZZ - En baisse après la vente d'une participation de 331 millions de dollars par un investisseur en capital-risque

nL6N41J0MV

** Insulet Corp PODD.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle nL4N41J18D

** Kraft Heinz Co KHC.O :

BUZZ - En hausse après des ventes et un bénéfice supérieurs aux prévisions au premier trimestre nL6N41J0PZ

** BioCryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O :

BUZZ - En baisse après une perte trimestrielle inattendue

nL4N41J19P

** Amcor PLC AMCR.N :

BUZZ - Bondit après des résultats trimestriels en hausse

nL6N41J0PB

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL4N41J1AZ

** Rush Street Interactive Inc RSI.N :

BUZZ - En baisse après une offre secondaire de 260 millions de dollars nL6N41J0PR

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel nL4N41J0WF

** Corning Inc GLW.N :

BUZZ - Bondit après l'annonce d'un partenariat avec Nvidia

nL4N41J1BT

** Oruka Therapeutics Inc ORKA.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord sur un médicament contre le psoriasis utilisant la technologie d'injection de Halozyme nL4N41J1DC

** New York Times Co NYT.N :

BUZZ - En hausse grâce à l'augmentation des abonnements numériques nL6N41J0P0

** Entergy Corp ETR.N :

BUZZ - En baisse suite à une émission d'actions de 2,2 milliards de dollars nL6N41J0R6