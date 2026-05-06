Wall Street avance, stimulée par la perspective de négociations USA–Iran

Un opérateur à la Bourse de New York, le 24 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, portée par les espoirs d'une reprise des négociations entre Washington et Téhéran, et par des résultats d'entreprises jugés encourageants.

L'indice Nasdaq (+2,02% à 25.838,94 points) et l'indice S&P 500 (+1,46% à 7.365,09 points) ont tous deux atteint un nouveau record. Le Dow Jones a lui gagné 1,24%.

"L'appétit pour le risque domine à Wall Street", résume Jose Torres, d'Interactive Brokers.

"Les opérateurs saluent les informations selon lesquelles la Maison Blanche serait sur le point de se mettre d'accord avec l'Iran sur les grandes lignes d'un cadre visant à mettre fin au conflit", notent les analystes de Scotiabank.

Selon le site américain Axios, "deux responsables américains et deux autres sources informées du dossier" ont fait état "d'un protocole d'accord d'une page visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées". Les États-Unis attendraient des réponses de Téhéran dans les 48 prochaines heures.

Donald Trump a jugé "très possible" mercredi d'arriver à un accord après la tenue, selon lui, de "très bonnes discussions" dans les dernières vingt-quatre heures.

En conséquence, les cours du brut ont dégringolé.

"Cela signifie que les prix de l'énergie pourraient aussi baisser, que l'inflation pourrait diminuer...", entraînant une réaction en chaîne perçue positivement par Wall Street, résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

En parallèle, "la dynamique se poursuit sur le secteur de l'IA (intelligence artificielle, ndlr) après (...) des résultats supérieurs aux attentes", remarquent les analystes de Briefing.com.

Le fabricant américain de semi-conducteurs Advanced Micro Devices (AMD) a été propulsé de 18,64% à 421,46 dollars, porté par des performances financières et des prévisions meilleures qu'escompté.

L'entreprise a annoncé la veille un chiffre d'affaires de 10,3 milliards de dollars pour le premier trimestre, dépassant les 9,9 milliards anticipés par les analystes. Et elle vise désormais environ 11,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre.

D'autres grands noms du secteur ont suivi la tendance, à l'instar de Nvidia (+5,87%), Micron (+4,17%) et Intel (+4,50%).

Le géant du divertissement Disney (+7,47% à 107,99 dollars) a été recherché après avoir publié des résultats plus élevés qu'attendus pour le deuxième trimestre de son exercice décalé, grâce en particulier à la croissance du streaming vidéo.

Uber, la plateforme de réservation de voitures de tourisme avec chauffeurs (VTC), a gagné 8,41% à 79,08 dollars grâce à ses prévisions pour le trimestre en cours, qui ont effacé un chiffre d'affaires décevant pour les trois premiers mois de 2026.

Le réseau de pharmacies CVS Health (+7,65% à 86,86 dollars) a aussi profité de résultats meilleurs qu'attendu.

Du côté du marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l’État américain s'est nettement détendu, évoluant autour de 4,35% contre 4,42% la veille.

Les investisseurs seront attentifs à la publication vendredi des chiffres de l'emploi américain pour le mois d'avril.

"À moins d'un chiffre extrêmement décevant dans le rapport, le marché devrait probablement poursuivre sa hausse", anticipe toutefois Adam Sarhan.

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