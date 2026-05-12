BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Under Armour, C3 AI, Rigel Pharma

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* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers de Wall Street laissaient présager une ouverture en baisse mardi, les investisseurs évaluant un rapport sur l'inflation plus élevé que prévu et l'affaiblissement des espoirs d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient. .N

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Chute suite à un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre et à la compression des marges sur le GLP-1 nL6N41P09I

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Recul après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41P0NK

** Chevron Corp CVX.N :

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Diamondback Energy Inc FANG.O :

** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les compagnies pétrolières en hausse alors que l'évanouissement des espoirs d'une fin rapide de la guerre en Iran ravive les inquiétudes concernant l'approvisionnement

nL4N41P0S9

** Aevex Inc AVEX.N :

BUZZ - Bondit grâce aux paris optimistes liés au réarmement mondial en drones nL4N41P11Z

** BuzzFeed Inc BZFD.O :

BUZZ - Bondit alors que Byron Allen s'apprête à acquérir une participation majoritaire dans la société pour 120 millions de dollars nL6N41P0ON

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que l'or s'éloigne de son plus haut niveau en trois semaines

nL4N41P0WL

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de bénéfice de base revues à la hausse nL4N41P0YF

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - En baisse après le rejet de l'offre publique d'achat par eBay nL4N41P0YO

** JD.com Inc JD.O :

BUZZ - En hausse après des résultats de chiffre d'affaires optimistes au premier trimestre nL4N41P120

** ZoomInfo Technologies Inc GTM.O :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 nL6N41P0SV

** Zebra Technologies Corp ZBRA.O :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL4N41P139

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - Bondit après l'annonce que Trian, la société de Peltz, cherche des financements pour une offre de rachat visant à retirer la société de la cote nL6N41P0T9

** Qnity Electronics Inc Q.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N41P14J

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - En hausse après l'augmentation de la vente d'obligations convertibles de 2,6 milliards de dollars

nL6N41P0U1

** Under Armour Inc UAA.N :

BUZZ - En baisse suite à des prévisions annuelles pessimistes nL6N41P0VI

** Macerich Co MAC.N :

BUZZ - En baisse suite à l'augmentation de 403 millions de dollars de la levée de fonds par le REIT nL6N41P0V3

** United Parks & Resorts Inc PRKS.N :

BUZZ - Stifel abaisse la note de United Parks & Resorts à “conserver” en raison des pressions sur les coûts nL4N41P18R

** C3 AI Inc AI.N :

BUZZ - En hausse alors que Siebel reprend ses fonctions de directeur général et publie des chiffres d'affaires préliminaires optimistes pour le quatrième trimestre

nL4N41P1BV

** Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O :

BUZZ - En hausse grâce à un accord de licence pour le médicament contre le cancer du sein de Pfizer-Arvinas

nL4N41P1C6

** Alignment Healthcare Inc ALHC.O :

BUZZ - Bondit alors que la société s'apprête à rejoindre l'indice S&P SmallCap nL6N41P0YU

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - En passe d'enregistrer son plus haut niveau d'ouverture en 7 mois grâce à des pertes ajustées inférieures aux prévisions nL4N41P1E3