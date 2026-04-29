information fournie par Reuters • 29/04/2026 à 15:10

BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Phillips 66, Cognizant, AbbVie

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street laissaient présager une ouverture mitigée des indices mercredi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant la publication des résultats de plusieurs géants de la technologie et la réunion de la Réserve fédérale qui devrait être la dernière pour Jerome Powell en tant que président. .N

** T-Mobile US Inc TMUS.O :

BUZZ - Des résultats qui devraient aider Deutsche Telekom

nL6N41C0B4

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Le titre bondit d'environ 18% grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre nL4N41C0K2

** NXP Semiconductors NV NXPI.O :

BUZZ - Les actions progressent grâce à des perspectives solides nL4N41C0J4

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Le titre chute après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL4N41C0KM

** Visa Inc V.N :

BUZZ - Le titre grimpe alors que les bénéfices du deuxième trimestre dépassent les estimations nL4N41C0LX

** Teradyne Inc TER.O :

BUZZ - En baisse après des prévisions trimestrielles décevantes nL4N41C0P8

** O-I Glass Inc OI.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en raison de difficultés géopolitiques nL4N41C0QK

** Porch Group Inc PRCH.O :

BUZZ - Bondit après avoir relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année nL4N41C0SE

** HP Inc HPQ.N : ** Micron Technology Inc MU.O : ** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs du stockage de données bondissent après les perspectives optimistes de Seagate nL4N41C0TM

** Starbucks Corp SBUX.O :

BUZZ - Bondit après avoir relevé ses prévisions annuelles

nL6N41C0KK

** Varonis Systems Inc VRNS.O :

BUZZ - Bondit après avoir relevé ses prévisions pour l'exercice fiscal et annoncé un bénéfice trimestriel surprise

nL4N41C0W1

** Brown-Forman Corp BFb.N :

BUZZ - En baisse après la fin des négociations de fusion avec Pernod Ricard nL6N41C0JF

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Réaffirme ses prévisions de bénéfice annuel ajusté; le titre recule nL4N41C10Q

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - Recule après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41C0N5

** Biogen Inc BIIIB.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N41C12T

** Fair Isaac Corp FICO.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles et dépassé les estimations pour le deuxième trimestre

nL4N41C12U

** GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O :

BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre et une révision à la baisse des prévisions

nL4N41C10V

** Phillips 66 PSX.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices surprenants au premier trimestre nL4N41C171

** Oruka Therapeutics Inc ORKA.O :

BUZZ - En hausse après une augmentation de son offre publique de 700 millions de dollars nL6N41C0P8

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - En hausse grâce à des bénéfices en hausse au premier trimestre nL4N41C177

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 et des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre

nL4N41C1A5

** Bunge Global SA BG.N :

BUZZ - En hausse grâce à des perspectives 2026 revues à la hausse et à des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes nL4N41C11O

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 nL6N41C0PX

** Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :

BUZZ - Le titre recule suite à une vente d'actions de 180 millions de dollars nL6N41C0QP

** KalVista Pharmaceuticals Inc KALV.O :

BUZZ - Bondit alors que l'italien Chiesi s'apprête à l'acquérir pour 1,9 milliard de dollars nL4N41C1FO

** AbbVie Inc ABBV.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N41C1GJ

** Avis Budget Group Inc CAR.O :

BUZZ - Poursuit sa baisse après la publication de ses résultats trimestriels nL6N41C0RK

** ICON PLC ICLR.O :

BUZZ - En hausse après qu'un audit a révélé une surévaluation des revenus dans les limites autorisées

nL4N41C1JL

** SoFi Technologies Inc SOFI.O :

BUZZ - Recule alors que les prévisions de chiffre d'affaires inchangées pour 2026 déçoivent nL6N41C0SC

** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :

BUZZ - Le titre recule après des prévisions de chiffre d'affaires décevantes nL4N41C1KV