Casino-Ebitda ajuste en hausse de 10,4% au T1

Le groupe de distribution français Casino CASP.PA a annoncé mercredi une hausse de 10,4% de son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) ajusté au premier trimestre, malgré un contexte macroéconomique incertain.

Cet Ebitda trimestriel ajusté s'est ainsi établi à 110,1 millions d'euros contre 99,8 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a atteint à 1,95 milliard d'euros sur la période, en hausse de 0,3% en données comparables.

Casino dit suivre de près l'évolution de la situation en lien avec ses principales parties prenantes dans un contexte macro-économique marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Le groupe a indiqué constater une inflation en hausse au premier trimestre, qui devrait se poursuivre, tout en soulignant que l'impact sur les coûts de transport et d'énergie reste à ce stade maîtrisé.

Casino a ajouté que les effets sur l'activité opérationnelle et les tendances de consommation demeuraient non significatifs, précisant "s'organiser afin de contenir ces effets tout en poursuivant son plan de transformation".

Le distributeur a précisé poursuivre ses discussions avec ses créanciers et la société FRH dans l'objectif de conclure un accord de principe au plus tard d'ici la fin du mois de juin.

Le groupe a également confirmé son objectif de retour à l’équilibre du cash-flow libre avant frais financiers en 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)