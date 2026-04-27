BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Organon, Verizon, Core Scientific

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont affiché une évolution modérée lundi, alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran étaient au point mort, tandis que les investisseurs attendaient une avalanche de résultats ainsi que les commentaires issus de la réunion de la Réserve fédérale cette semaine. .N

** Organon & Co OGN.N :

BUZZ - En hausse après un accord de rachat de 11,75 milliards de dollars avec l'indien Sun Pharma nL6N41A0IJ

** Verizon Communications Inc VZ.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL6N41A0PO

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - En baisse après des ventes aux États-Unis inférieures aux estimations nL6N41A0MX

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - En hausse, selon un analyste, la société collaborerait avec OpenAI pour développer des processeurs pour smartphones nL6N41A0NP

** Oruka Therapeutics Inc ORKA.O :

BUZZ - Bondit alors qu'un traitement contre le psoriasis s'avère prometteur dans une étude nL4N41A0ZH

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Le titre recule après que Mizuho a abaissé sa note à "neutre" en raison de craintes liées à la concurrence

nL6N41A0OS

** Core Scientific CORZ.O :

BUZZ - En hausse, prévoit d'augmenter la capacité de son centre de données au Texas à 1,5 gigawatt nL4N41A0YM