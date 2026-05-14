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BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cisco, Nvidia, Starbucks
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records jeudi, grâce à la forte hausse du titre Nvidia, tandis que les investisseurs suivaient de près l'évolution du sommet américano-chinois aux enjeux cruciaux et attendaient la publication de données économiques.

.N

** Cisco Systems Inc CSCO.O :

BUZZ - Bondit grâce à des prévisions solides et à des suppressions d'emplois axées sur l'IA nL4N41R0RC

** STMicroelectronics NV STM.N : ** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les fabricants de puces européens rejoignent la reprise mondiale après que les États-Unis ont autorisé les ventes de Nvidia H200 à la Chine nL6N41R0LS

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - En hausse après que les États-Unis ont autorisé les ventes de puces à la Chine nL4N41R0S3

** Doximity Inc DOCS.N :

BUZZ - Recul après des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 inférieures aux attentes nL4N41R0U3

** Precigen Inc PGEN.O :

BUZZ - En forte hausse après des revenus supérieurs aux prévisions au premier trimestre et une perte en baisse

nL6N41R0PU

** Starbucks Corp SBUX.O :

BUZZ - En hausse après que TD Cowen a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N41R0PW

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Les actions progressent grâce aux commandes chinoises attendues nL4N41R0ZG

** PDF Solutions Inc PDFS.O :

BUZZ - En baisse suite à une augmentation de l'offre publique de 201 millions de dollars nL6N41R0QD

** Enovix Corp ENVX.O :

BUZZ - Baisse en raison de perspectives moroses pour le deuxième trimestre, les retards sur les smartphones pèsent sur la croissance nL4N41R10E

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Nomination de Colin Parker au poste de directeur général, les actions en hausse nL4N41R10Q

** Kodiak Gas Services Inc KGS.N :

BUZZ - Chute après avoir atteint un record suite à une vente d'actions de 750 millions de dollars nL6N41R0QQ

** Versant Media Group Inc VSNT.O :

BUZZ - En hausse grâce à un chiffre d'affaires optimiste au premier trimestre nL4N41R122

** Camden Property Trust CPT.N :

BUZZ - La Banque Scotia dégrade la note de Camden Property à "sous-performance sectorielle" en raison d'une offre excédentaire nL4N41R12N

Valeurs associées

ASML HOLD NY SP ADR
1 581,5800 USD NASDAQ 0,00%
BOEING CO
240,620 USD NYSE 0,00%
CAMDEN REIT-SBI
105,400 USD NYSE 0,00%
CANADIAN SOLAR
20,0400 USD NASDAQ 0,00%
CISCO SYSTEMS
101,8700 USD NASDAQ 0,00%
DOXIMITY RG-A
23,320 USD NYSE 0,00%
ENOVIX
7,2900 USD NASDAQ 0,00%
KODIAK GAS SER
75,790 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
225,8300 USD NASDAQ 0,00%
PDF SOLUTIONS
51,5700 USD NASDAQ 0,00%
PRECIGEN
4,1500 USD NASDAQ 0,00%
STARBUCKS
105,9500 USD NASDAQ 0,00%
STMICRELCTRO-NY REG
63,395 USD NYSE 0,00%
VERSANT RG-A
40,4400 USD NASDAQ 0,00%
VERSANT RG-A WI
40,4000 USD NASDAQ -13,40%
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