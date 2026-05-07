BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Catalyst Pharma, DoorDash, Tapestry

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains se sont négociés jeudi à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques, alors que les prix du pétrole ont encore baissé dans l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran qui pourrait potentiellement normaliser l'approvisionnement en brut via le détroit d'Ormuz. .N

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - En baisse en raison de la chute des recettes publicitaires liée au conflit au Moyen-Orient et d'une croissance modérée en Amérique du Nord nL4N41K0N2

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - En baisse avant l'ouverture de la bourse en raison de prévisions de ventes faibles pour le deuxième trimestre

nL6N41K0IY

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - En forte hausse après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse nL4N41K0PC

** Catalyst Pharmaceuticals Inc CPRX.O :

BUZZ - En hausse grâce à un accord de rachat de 4,1 milliards de dollars nL4N41K0Q6

** Whirlpool Corp WHR.N :

BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41K0M2

** DoorDash Inc DASH.O :

BUZZ - En hausse après avoir prévu une valeur des commandes au deuxième trimestre supérieure aux estimations nL6N41K0ML

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - RBC relève l'objectif de cours de Johnson Controls après des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026

nL4N41K0WQ

** Tapestry Inc TPR.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels nL6N41K0NX

** Cytokinetics Inc CYTK.O :

BUZZ - En baisse après une vente d'actions portée à 700 millions de dollars pour un médicament cardiaque nL6N41K0O9