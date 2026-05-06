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BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-AMD, Apollo, Deckers Outdoor
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont progressé mercredi, prolongeant leur forte tendance haussière grâce aux espoirs d'un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran et à l'optimisme sans faille concernant l'intelligence artificielle. .N

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - Bondit après avoir prévu un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations nL4N41J0PM

** Coty Inc COTY.N :

BUZZ - En baisse après avoir signalé un impact négatif sur ses ventes dû au conflit au Moyen-Orient nL6N41J0GY

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Bondit grâce à des prévisions solides tirées de l'IA

nL6N41J0H6

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - En forte hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N41J0MN

** Arista Networks Inc ANET.N :

BUZZ - En baisse alors que les prévisions pour le deuxième trimestre ne répondent pas aux attentes élevées nL6N41J0IB

** Intel Corp INTC.O :

** Arm Holdings PLC ARM.O :

** Qualcomm Inc QCOM.O :

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques progressent grâce aux espoirs liés au développement de l'IA nL4N41J0R5

** Lucid Group Inc LCID.O :

BUZZ - En baisse après la suspension de ses prévisions et un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre

nL6N41J0JK

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent alors que le pétrole recule suite à des informations faisant état d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran nL4N41J0UB

** Lumen Technologies Inc LUMN.N :

BUZZ - En baisse après des pertes plus importantes que prévu

nL6N41J0LB

** CVS Health Corp CVS.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N41J10P

** MannKind Corp MNKD.O :

BUZZ - En hausse après avoir conclu un partenariat avec United Therapeutics pour un médicament inhalé destiné au traitement d'une maladie pulmonaire rare nL4N41J10Q

** Oscar Health Inc OSCR.N :

BUZZ - En hausse grâce au doublement de son bénéfice net et à la stabilité de ses coûts médicaux nL4N41J0YC

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Bondit après la signature d'un bail de près de 10 milliards de dollars pour un centre de données dédié à l'IA au Texas nL6N41J0MM

** Apollo Global Management Inc APO.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les 1.000 milliards de dollars d'actifs nL6N41J0MT

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de la note par Bernstein nL6N41J0MU

** Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O :

BUZZ - En baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL4N41J13D

** Avalo Therapeutics Inc AVTX.O :

BUZZ - Bondit après que son médicament contre une maladie de la peau a montré des bénéfices potentiels lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL4N41J13O

** Cummins Inc CMI.N :

BUZZ - Les courtiers relèvent l'objectif de cours de Cummins alors que les perspectives du secteur de la production d'électricité s'améliorent nL4N41J13N

** 908 Devices Inc MASS.O :

BUZZ - En hausse après le rachat de la société suisse de détection de médicaments NIRLAB nL4N41J15N

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - En hausse alors que les perspectives de réservations dépassent les prévisions nL6N41J0N8

** Cencora Inc COR.N :

BUZZ - En baisse après des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux estimations nL4N41J170

** Elanco Animal Health Inc ELAN.N :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL4N41J137

** Ingram Micro Holding Corp INGM.N :

BUZZ - En baisse après la vente d'une participation de 331 millions de dollars par un investisseur en capital-investissement nL6N41J0MV

Véhicules électriques

Valeurs associées

908 DEVICES
7,0900 USD NASDAQ +8,24%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
355,2600 USD NASDAQ +4,02%
APOLLO GLB MGMT
130,290 USD NYSE +0,87%
ARISTA NE
170,240 USD NYSE -1,38%
ARM HOLDING ADR
208,8400 USD NASDAQ +2,75%
AVALO THERAP
16,2600 USD NASDAQ +18,00%
CENCORA
305,910 USD NYSE +0,76%
CHEVRON
192,660 USD NYSE +0,18%
CONOCOPHILLIPS
123,370 USD NYSE -1,24%
COTY RG-A
2,570 USD NYSE +6,42%
CUMMINS
674,480 USD NYSE +2,64%
CVS HEALTH
80,640 USD NYSE -1,71%
DECKERS OUTDOOR
98,520 USD NYSE +0,94%
ELANC ANIML HLTH
23,010 USD NYSE +2,15%
EXXON MOBIL
154,880 USD NYSE +0,72%
Gaz naturel
2,79 USD NYMEX 0,00%
HUT 8
80,5100 USD NASDAQ +3,11%
INTEL
108,1500 USD NASDAQ +12,92%
LUCID GROUP
6,2500 USD NASDAQ -6,58%
LUMEN TECH
9,220 USD NYSE -1,34%
MANNKIND
2,8600 USD NASDAQ +1,78%
OCCIDENTAL PETROLEUM
59,375 USD NYSE -1,50%
OSCAR HEALTH RG-A
17,945 USD NYSE -3,37%
Pétrole Brent
100,73 USD Ice Europ -8,68%
Pétrole WTI
93,09 USD Ice Europ -9,29%
QUALCOMM
186,5500 USD NASDAQ +10,79%
RECURSN PHARMA RG-A
3,3700 USD NASDAQ -4,26%
SUPER MICRO
27,8300 USD NASDAQ -0,32%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
394,360 USD NYSE -1,80%
UBER TECH
72,990 USD NYSE -1,31%
WALT DISNEY
100,510 USD NYSE -0,81%
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