information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 13:39

BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-AMD, Apollo, Deckers Outdoor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont progressé mercredi, prolongeant leur forte tendance haussière grâce aux espoirs d'un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran et à l'optimisme sans faille concernant l'intelligence artificielle. .N

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - Bondit après avoir prévu un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations nL4N41J0PM

** Coty Inc COTY.N :

BUZZ - En baisse après avoir signalé un impact négatif sur ses ventes dû au conflit au Moyen-Orient nL6N41J0GY

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Bondit grâce à des prévisions solides tirées de l'IA

nL6N41J0H6

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - En forte hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N41J0MN

** Arista Networks Inc ANET.N :

BUZZ - En baisse alors que les prévisions pour le deuxième trimestre ne répondent pas aux attentes élevées nL6N41J0IB

** Intel Corp INTC.O :

** Arm Holdings PLC ARM.O :

** Qualcomm Inc QCOM.O :

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques progressent grâce aux espoirs liés au développement de l'IA nL4N41J0R5

** Lucid Group Inc LCID.O :

BUZZ - En baisse après la suspension de ses prévisions et un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre

nL6N41J0JK

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent alors que le pétrole recule suite à des informations faisant état d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran nL4N41J0UB

** Lumen Technologies Inc LUMN.N :

BUZZ - En baisse après des pertes plus importantes que prévu

nL6N41J0LB

** CVS Health Corp CVS.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N41J10P

** MannKind Corp MNKD.O :

BUZZ - En hausse après avoir conclu un partenariat avec United Therapeutics pour un médicament inhalé destiné au traitement d'une maladie pulmonaire rare nL4N41J10Q

** Oscar Health Inc OSCR.N :

BUZZ - En hausse grâce au doublement de son bénéfice net et à la stabilité de ses coûts médicaux nL4N41J0YC

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Bondit après la signature d'un bail de près de 10 milliards de dollars pour un centre de données dédié à l'IA au Texas nL6N41J0MM

** Apollo Global Management Inc APO.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les 1.000 milliards de dollars d'actifs nL6N41J0MT

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de la note par Bernstein nL6N41J0MU

** Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O :

BUZZ - En baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL4N41J13D

** Avalo Therapeutics Inc AVTX.O :

BUZZ - Bondit après que son médicament contre une maladie de la peau a montré des bénéfices potentiels lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL4N41J13O

** Cummins Inc CMI.N :

BUZZ - Les courtiers relèvent l'objectif de cours de Cummins alors que les perspectives du secteur de la production d'électricité s'améliorent nL4N41J13N

** 908 Devices Inc MASS.O :

BUZZ - En hausse après le rachat de la société suisse de détection de médicaments NIRLAB nL4N41J15N

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - En hausse alors que les perspectives de réservations dépassent les prévisions nL6N41J0N8

** Cencora Inc COR.N :

BUZZ - En baisse après des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux estimations nL4N41J170

** Elanco Animal Health Inc ELAN.N :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL4N41J137

** Ingram Micro Holding Corp INGM.N :

BUZZ - En baisse après la vente d'une participation de 331 millions de dollars par un investisseur en capital-investissement nL6N41J0MV