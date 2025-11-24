 Aller au contenu principal
Burry, l'investisseur de "Big Short", lance une lettre d'information après avoir fermé son fonds spéculatif
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

"L'investisseur de "The Big Short" Michael Burry, qui a exprimé son scepticisme à l'égard du boom actuel de l'IA, a lancé une lettre d'information payante sur Substack, axée sur les actions, les marchés et les tendances économiques, quelques jours après avoir fermé son fonds spéculatif.

Michael Burry, qui s'est fait connaître en pariant contre le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008, est très suivi pour ses commentaires sur les marchés et l'économie. Ses paris sont depuis longtemps disséqués par les traders à la recherche d'indices sur les bulles imminentes et les signes d'effervescence sur les marchés.

"Je ne suis pas à la retraite", a écrit Michael Burry sur Substack, ajoutant que le blog intitulé Cassandra Unchained avait toute son attention.

La lettre d'information compte actuellement plus de 21 000 abonnés et coûte 39 dollars par mois. Il a fait allusion à un programme de publication d'un ou plusieurs articles la plupart des semaines.

Les deux articles publiés jusqu'à présent par Michael Burry sur Substack sont intitulés "Foundations: My 1999 (and part of 2000)" et "The Cardinal Sign of a Bubble: Supply-Side Gluttony", dans lequel il discute de la bulle de l'IA.

Au début du mois, Michael Burry a fermé Scion Asset Management et a restitué le capital aux investisseurs .

Il n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Michael Burry a déclaré que la gestion professionnelle de l'argent s'accompagnait de contraintes réglementaires et de conformité qui "muselaient effectivement" sa capacité à communiquer, ce qui a conduit à des malentendus autour de ses déclarations à la SEC qui ont déclenché des turbulences sur les marchés et des débats houleux qu'il dit n'avoir jamais voulus.

Récemment, Michael Burry a intensifié ses critiques à l'égard des poids lourds de la technologie, notamment Nvidia

NVDA.O et Palantir Technologies PLTR.N , a remis en question le boom de l'infrastructure en nuage et a accusé les principaux fournisseurs d'utiliser une comptabilité agressive pour gonfler les bénéfices de leurs investissements massifs en matériel.

La position à découvert de Michael Burry sur les titres hypothécaires à risque lors de l'effondrement du marché immobilier a été relatée dans le livre de Michael Lewis "The Big Short" et dans son adaptation cinématographique.

