burry, l'investisseur de "Big Short", affirme qu'il possède Fannie et Freddie et qu'il voit un potentiel de croissance dans les introductions en bourse

L'investisseur Michael Burry, connu pour "The Big Short", a déclaré lundi qu'il détenait des positions importantes dans Fannie Mae et Freddie Mac et qu'il s'attendait à ce qu'elles augmentent considérablement si les géants américains du financement hypothécaire étaient à nouveau introduits en bourse par le biais d'offres publiques initiales.

Dans sa lettre d'information Substack "Cassandra Unchained", M. Burry indique qu'il s'attend à ce que le prix de l'introduction en bourse se situe entre 1 et 1,25 fois la valeur comptable, les actions pouvant se négocier à 1,5 ou 2 fois la valeur comptable dans un délai d'un à deux ans après l'introduction en bourse.

"Une fois que chaque entreprise sera libérée de la contrainte de capital par son introduction en bourse, je m'attends à ce que la croissance s'accélère naturellement", a écrit M. Burry.

Il a déclaré qu'il ne serait pas surpris de voir Berkshire Hathaway BRKa.N prendre une position substantielle dans toute introduction en bourse des deux prêteurs immobiliers américains.

Berkshire Hathaway a déjà investi dans des sociétés liées aux prêts hypothécaires et a déjà détenu une participation dans Fannie Mae, qu'elle a ensuite vendue.

M. Burry estime également que Fannie Mae et Freddie Mac restent essentiels pour le marché immobilier américain, notant que les entreprises parrainées par le gouvernement possèdent ou garantissent environ 62 % des prêts hypothécaires américains en cours et soutiennent environ 70 % des prêts bancaires conformes.

L'administration Trump devait lancer l'introduction en bourse des deux sociétés dans le courant de l'année, a rapporté Reuters en août.

Fannie et Freddie ont été créées par le Congrès pour soutenir le marché du logement en garantissant un financement hypothécaire abordable, mais elles se sont effondrées après avoir été sévèrement touchées pendant la crise financière de 2008 et sont depuis lors sous tutelle fédérale.

Elles achètent des prêts hypothécaires aux prêteurs, les conservent dans leurs portefeuilles ou les regroupent en titres adossés à des créances hypothécaires en vue de les vendre, et recyclent le produit de la vente pour développer les prêts et maintenir le flux de crédit hypothécaire vers les acheteurs de logements et les investisseurs en biens immobiliers multifamiliaux.