Burlington Stores bondit après des prévisions de bénéfices annuels et des résultats du quatrième trimestre optimistes
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions du distributeur de vêtements Burlington Stores BURL.N ont bondi de 7,1 % à 322 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 dans une fourchette de 10,95 $ à 11,45 $, au-dessus de la prévision consensuelle des analystes de 9,8 $, selon les données compilées par LSEG

** BURL s'attend à ce que les ventes totales de l'exercice augmentent de 8% à 10% et que les ventes des magasins comparables augmentent de 1% à 3% ** BURL annonce un chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 3,64 milliards de dollars, en hausse de 11% par rapport à l'année précédente et supérieur aux estimations des analystes de 3,57 milliards de dollars

** Les ventes des magasins comparables du 4ème trimestre augmentent de 4% par rapport à l'année précédente; le BPA ajusté du 4ème trimestre de 4,99 $ dépasse les estimations de 4,75 $ ** 14 des 17 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus et 3 à "conserver"; le PT médian est de $350

** A la dernière clôture, les actions de BURL ont augmenté de 4,1% depuis le début de l'année, contre une hausse de 6,9% pour l'indice S&P 1500 de la vente au détail de vêtements

