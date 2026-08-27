Burlington recule après la publication de prévisions décevantes concernant son chiffre d'affaires annuel à périmètre constant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action du distributeur à prix réduits Burlington Stores BURL.N recule de près de 4 % à 302 dollars

** BURL prévoit une hausse des ventes à magasins comparables comprise entre 3 % et 4 % pour l'exercice fiscal, dont la valeur médiane est inférieure à l'estimation des analystes de 3,63 %, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires total de 3 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 3,02 milliards de dollars ** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 2,96 dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 2,18 dollars par action

** Sur 20 analystes, 14 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 6 « conserver »; leur objectif de cours médian est de 375 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a progressé de 6,55 % depuis le début de l'année