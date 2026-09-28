Burford, société spécialisée dans le financement des litiges, affirme qu'elle aurait droit à 1,4 milliard de dollars au titre du verdict rendu dans l'affaire des brevets d'Apple

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(Remplacer "bln" par "milliard" dans le titre)

par Blake Brittain

Burford Capital BURF.L , société de financement de litiges cotée au Royaume-Uni, a déclaré lundi que son accord de financement lui donnerait droit à environ 1,4 milliard de dollars sur le verdict historique de 5,7 milliards de dollars obtenu par Taction Technology contre Apple AAPL.O dans une affaire de brevet, tout en avertissant que des indemnités d’une telle ampleur sont rarement maintenues intactes lors des procédures postérieures au procès.

* Cette indemnité est la plus importante de l’histoire des litiges en matière de brevets aux États-Unis, mais Burford a indiqué que le verdict était exposé à des risques importants tant en première instance qu’en appel, et que les parties pourraient conclure un accord à l’amiable pour un montant nettement inférieur

* Apple n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant la déclaration de Burford

* Vendredi, un jury fédéral de San Diego a conclu que la technologie de retour haptique intégrée aux iPhone et aux Apple Watch d'Apple enfreignait deux brevets de Taction

* Lundi matin, l’action de Burford cotée aux États-Unis affichait une hausse de plus de 6 %