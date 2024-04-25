Bureau Veritas enregistre un CA de €1.44 milliards au T1, en hausse de 2,5%

Bureau Veritas SA BVI.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1 439,5 MILLIONS D'EUROS T1 2024, EN HAUSSE DE 2,5 % PAR RAPPORT À L'EXERCICE PRÉCÉDENT
* OBJECTIFS: UNE CROISSANCE ORGANIQUE MODÉRÉE À ÉLEVÉE À UN CHIFFRE DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES
* OBJECTIFS: UNE MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE EN AMÉLIORATION À TAUX DE CHANGE CONSTANT
* OBJECTIFS: DES FLUX DE TRÉSORERIE À UN NIVEAU ÉLEVÉ, AVEC UN TAUX DE CONVERSION DU CASH SUPÉRIEUR À 90 %
* OBJECTIFS: LE GROUPE S’ATTEND À CE QUE LA CROISSANCE ORGANIQUE DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES AU SECOND SEMESTRE SOIT SUPÉRIEURE À CELLE DU S1
* L'IMPACT DES DEVISES A ÉTÉ NÉGATIF DE 5,6 %
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BVI.PA
(Rédaction de Gdansk)
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