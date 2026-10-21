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Bureau Veritas-CA en hausse organique de 6,2% au T3, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 07:51

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Bureau Veritas BVI.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 6,2% au troisième trimestre, porté entre autres par ses segments "Bâtiment & Infrastructures" et "Tests & Services Produits", ainsi que l'intelligence artificielle (IA).

Le spécialiste français de la certification a enregistré un chiffre d'affaires de 1,57 milliard d'euros, soutenu par les activités "Bâtiment & Infrastructures" (+7,9%), "Tests & Services Produits" (+7,0%) et les "Activités Industrielles & Matières Premières" (+5,1%), selon un communiqué du groupe.

"L’accélération de la croissance dans l’Electronique est soutenue par le renouvellement des ordinateurs portables et de bureau et des appareils connectés embarquant de l’intelligence artificielle, ainsi que par l’augmentation des exigences locales en matière de tests pour permettre l’accès aux marchés", précise le communiqué.

Bureau Veritas confirme par ailleurs ses perspectives 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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