Bunge explore d'autres itinéraires de transport maritime dans le contexte du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 10:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et un contexte dans les paragraphes 2 à 4) par Sumit Saha

Le négociant mondial en céréales Bunge

BG.N étudie des itinéraires de transport alternatifs et travaille avec ses clients pour minimiser les perturbations causées par le conflit au Moyen-Orient, a déclaré un porte-parole de la société à Reuters.

Le transport maritime par le détroit d'Ormuz , un point d'étranglement vital pour le transit mondial, a été perturbé après les frappes américano-israéliennes sur l'Iran, ce qui a ébranlé les marchés et limité les flux commerciaux par la route étroite qui relie les exportateurs du Golfe aux acheteurs mondiaux.

"Bien que l'impact sur nos navires ait été limité, les équipes de Bunge surveillent de près la situation", a déclaré le porte-parole.

Mercredi, la société canadienne d'agrochimie Nutrien

NTR.TO a déclaré qu'elle était étroitement engagée avec ses clients alors que les conditions dans la région du Moyen-Orient continuent d'évoluer.

Guerre en Iran

