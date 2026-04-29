Bunge en hausse grâce à des perspectives plus optimistes pour 2026 et à des résultats supérieurs aux prévisions au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action du négociant en céréales Bunge Global BG.N progresse d'environ 2 % à 128,81 $ avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour 2026 compris entre 9,00 et 9,50 dollars, dont la valeur médiane est supérieure à l'estimation des analystes de 8,41 dollars, selon les données compilées par LSEG

** BG a également dépassé les estimations de bénéfice pour le premier trimestre, grâce à la reprise des marges de transformation

** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,83 $ par action au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 87 cents par action

** Le directeur général Greg Heckman déclare: « À l'avenir, la visibilité reste limitée compte tenu des conditions macroéconomiques actuelles »

** À la clôture d'hier, BG affichait une hausse de 41,85 % depuis le début de l'année