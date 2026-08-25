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BTIG relève son objectif de cours pour Expedia, la demande hôtelière renforçant les perspectives de croissance
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 13:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** BTIG relève son objectif de cours pour la société de voyages en ligne Expedia EXPE.O de 350 à 400 dollars; réitère sa recommandation « acheter »

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 18 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que les tendances mitigées du trafic sur le site web d’Expedia sont compensées par une amélioration de la demande hôtelière et par la fermeté des tarifs hôteliers et aériens

** Elle ajoute qu’une demande hôtelière plus forte et une évolution favorable du nombre de nuitées pourraient permettre aux réservations d’Expedia au troisième trimestre de dépasser les prévisions

** 16 des 38 sociétés de courtage attribuent à l’action la note "Achat" ou supérieure, 22 la note "Conserver" – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 19,70 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2026 à 13:33:20.

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