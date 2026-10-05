BT vole au secours de TalkTalk pour 400 millions de livres

BT ( 2,09% à Londres) va racheter les activités grand public et de gros de TalkTalk pour environ 400 millions de livres, dans le cadre de la procédure d'administration judiciaire de l'opérateur britannique. L'opération doit permettre d'assurer la continuité des services de quelque 2,5 millions de clients.

En difficulté financière, TalkTalk cherchait depuis plusieurs mois un repreneur, sans parvenir à trouver un accord pour la cession de l'ensemble de ses activités. Face au risque de faillite et aux perturbations que celle-ci pourrait entraîner pour les services de téléphonie et de haut débit, le gouvernement britannique est intervenu lundi afin d'accélérer l'examen réglementaire du rachat.

"Le rachat de TalkTalk par BT est désormais la seule option viable pour maintenir des millions de clients connectés et accompagnés", a déclaré Allison Kirkby, directrice générale de BT.

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a émis un avis d'intervention pour motif d'intérêt public, mettant notamment en avant le rôle des réseaux de TalkTalk dans certaines infrastructures essentielles. Ceux-ci contribuent aux appels vers les services d'urgence, aux communications des hôpitaux et des ambulances ainsi qu'au fonctionnement de systèmes d'alarme médicale.

L'opération devra toutefois être examinée de près sur le plan concurrentiel. BT possède déjà les marques BT, EE et Plusnet, ainsi qu'Openreach, le principal opérateur de réseau fixe au Royaume-Uni. TalkTalk est par ailleurs l'un des grands clients d'Openreach, dont il utilise le réseau pour fournir ses offres fixes et fibre aux particuliers et aux entreprises.

L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) doit remettre son rapport à Lisa Nandy d'ici au 19 octobre. La ministre examinera ensuite l'opération au regard des enjeux de concurrence mais aussi de l'intérêt public. Dans l'intervalle, BT et TalkTalk continueront d'opérer séparément et de se faire concurrence.