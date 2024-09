Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT Group: accord tripartite pour une sécurité quantique information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - BT Group, Equinix et Toshiba annoncent qu'ils fourniront une connectivité sécurisée quantique dans deux centres de colocation Equinix à Londres et Slough.



Les clients pourront se connecter au réseau sécurisé par distribution de clés quantiques (QKD) et tester ce service. C'est une première au Royaume-Uni pour des services de connectivité sécurisée quantique multi-utilisateurs, assure BT.



Ainsi, 'nous accélérons la commercialisation de la connectivité sécurisée quantique', a indiqué Howard Watson, directeur de la sécurité de BT Group.





Valeurs associées BT GROUP 147,00 GBX LSE +1,20%