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Bruxelles signe un chèque pour renforcer la défense aérienne ukrainienne
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 12:31
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La Commission européenne annonce l'autorisation d'une enveloppe supplémentaire de 6,1 MdsEUR pour l'Ukraine destinée à l'acquisition de systèmes de défense aérienne, de munitions et de drones. La mesure concerne notamment les missiles PAC-3 et le système Patriot, auxquels sont respectivement associés Lockheed Martin et RTX.

La Commission européenne annonce avoir approuvé 6,1 MdsEUR supplémentaires en faveur de l'Ukraine pour financer des équipements de défense aérienne et antimissile, des munitions, des drones et des moyens de guerre électronique.

Les fonds permettront des achats auprès d'entreprises européennes et ukrainiennes, ainsi que l'acquisition de missiles PAC-3 destinés aux systèmes Patriot.

Cette enveloppe relève du prêt de soutien à l'Ukraine de 90 MdsEUR prévu pour 2026-2027, dont 60 MdsEUR consacrés à la défense. Avec cette décision, les 28,3 MdsEUR affectés au soutien à la défense ukrainienne en 2026 sont désormais entièrement alloués.

La Commission indique avoir déjà décaissé 8,35 MdsEUR de financements de défense en faveur de l'Ukraine cette année, tandis que d'autres versements doivent suivre prochainement.

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1 commentaire

  • 13:11

    Du matériel européen pas US.

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