Bruxelles donne son feu vert au rachat de Nemean Midco par CVC, KKR et Cinven
La Commission européenne indique avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Nemean Midco Limited par CVC Capital Partners plc ('CVC'), KKR & Co. basée aux États-Unis, et Cinven Limited ('Cinven'), basée au Royaume-Uni.
L'opération concerne principalement le secteur du crédit à la consommation au Royaume-Uni. La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
