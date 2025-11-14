 Aller au contenu principal
Bruxelles donne son feu vert au rachat de Nemean Midco par CVC, KKR et Cinven
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 12:35






La Commission européenne indique avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Nemean Midco Limited par CVC Capital Partners plc ('CVC'), KKR & Co. basée aux États-Unis, et Cinven Limited ('Cinven'), basée au Royaume-Uni.

L'opération concerne principalement le secteur du crédit à la consommation au Royaume-Uni. La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.






Valeurs associées

KKR & CO
120,740 USD NYSE -1,89%
