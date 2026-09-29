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Brut de la mer du Nord : le WTI offert à la hausse, les programmes de chargement dévoilés
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 19:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - Mardi, le WTI américain de Midland a fait l'objet d'offres à la hausse, mais les acheteurs sont restés sur la réserve, tandis que les programmes de chargement pour novembre concernant les cinq qualités de pétrole de la mer du Nord ont été dévoilés.

PROGRAMMES DE CHARGEMENT

* Les livraisons des cinq qualités de pétrole brut de la mer du Nord qui constituent la référence du Brent daté s'élèveront en moyenne à environ 514.000 barils par jour en novembre, contre 498.000 bpd en octobre, selon les programmes de chargement.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont données sur une base «franco à bord» (FOB), sauf si elles sont spécifiées comme «coût, assurance et fret» (CAF) ou «rendu lieu de destination» (DDP).

* Aucune transaction n’a été signalée mardi dans la fenêtre Platts.

* WTI Midland: Occidental a proposé une cargaison de WTI Midland pour la période du 28 octobre au 1er novembre avec une prime égale au Brent daté majoré de 18,85 dollars le baril sur une base CIF Rotterdam.

* Cela équivaut à environ le Brent daté majoré de 15,50 dollars sur une base FOB, selon les calculs de Reuters.

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